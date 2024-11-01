自由開講》校園安全：從設施檢視到心理輔導 構築全方位保障

◎ 李姵瑩

校園安全是學校管理者、家長及社會共同關注的議題，尤其在現代校園中，隨著環境設施的更新及學生活動範圍的擴大，如何保障學生的安全更是刻不容緩。近日，台中某高職發生一起學生意外跌落事件，再度將校園安全的問題推上檯面。該事件中，一名學生在課餘時間於活動中心攀爬二樓欄杆，結果不慎跌落，後腦著地，目前人已清醒仍醫院住院觀察。這起事件無疑使家長和學校陷入焦慮與擔憂。

近日台中某高職發生學生意外跌落事件，再度將校園安全的問題推上檯面。圖為高職生家人趕到醫院探望。（資料照）

增設防護網或警示標語 定期進行安全檢查

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這起意外凸顯了校園內設施的安全性問題。活動中心等公共設施雖是提供學生進行體育或課外活動的場地，但由於其空間設計往往包含高層看台或欄杆，若缺乏充分的安全防護措施，很可能成為學生冒險行為的誘因。

此次事件中的學生體能不錯，過去可能有過攀爬經驗，因此他選擇從二樓看台區攀下，但未料最終發生意外。校方應加強設施檢視，確保每一個學生活動的場所都符合安全標準，必要時應增設防護網或警示標語，避免學生進行可能危及生命的行為。此外，學校的設施應定期進行安全檢查，特別是在學生活動頻繁的場所，如體育館、宿舍及活動中心，降低危險發生的可能性。

除了硬體設施的提升，對學生進行充分的安全教育也是避免意外的關鍵。該事件發生時，有同學曾試圖阻止受傷學生的攀爬行為，但最終無法有效制止，這反映出學生間互相提醒的重要性。

學校應強化安全宣導，不僅讓學生了解自我保護的重要性，更要鼓勵他們主動提醒周遭的同學，避免一時的衝動或好奇心導致嚴重後果。安全意識的培養應貫徹於每一堂課、每一個活動中，讓學生學會如何在日常生活中預防危險，並在緊急情況下做出正確判斷。學校也可考慮定期舉辦安全演練，讓學生模擬面對突發狀況，強化應變能力。

強化安全教育宣導演練 適時提供心理輔導

在事件發生後，校方對該班級的師生提供了心理輔導，這是一項相當必要的措施。目睹同學受傷的學生，可能會因此產生創傷或焦慮，這種情緒若未能及時疏導，可能會影響他們的學習及生活。校方應與專業心理師合作，為學生提供個別或集體輔導，幫助他們釋放內心壓力，避免長期心理影響。同時，學校也應主動與家長保持密切聯繫，共同關注學生的身心狀況，從多方位保護學生的健康成長。

校園安全問題應成為教育體系中不可忽視的一環，不僅學校、學生及家長須密切合作，各級主管機關更須留意。圖為教育部。（資料照）

這起事件提醒我們，校園安全並非單純依賴學校的設施或規範來保障，更需要全體師生的共同努力。學校應從硬體設備的檢視及維護，學生安全意識的教育，以及事件後的心理輔導等多層面著手，才能真正構築一個安全的學習環境。未來，校園安全問題應成為教育體系中不可忽視的一環，只有當學校、學生及家長密切合作，才能讓每一位學生在校園中健康成長、無憂無慮地學習。

（作者為教育工作者）

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