自由開講》「王芬」文資保存價值評估報告 應上網公開！

王芬是林爽文事件第二號頭目，也是鹿港福靈宮主祀神明王勳千歲。 （取自中研院文化資源地理系統網站）



◎ 施喻琁

「林爽文事件」是台灣清治時期最大規模民變，而鹿港福靈宮主祀神明王勳千歲，即王芬是該事件第二號頭目，亦為具有重要貢獻之歷史人物，且福靈宮與王芬相關而應予保存之建造物，故依據《文化資產保存法》規定，向彰化縣文化局申請有形文化資產（紀念建築、史蹟）登錄。

「林爽文事件」二號人物 鹿港福靈宮主祀神明

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然而，彰化縣政府於今年9月13日辦理專案小組現場勘查會議紀錄指出：有關歷史部分，無確切證據，亦無明確可靠之史料佐證，且墳塚主人亦不確定，又此廟係分靈而來，石碑碑文所述歷史並非歷史上重要事件之場所或場域。現勘審議委員強調建物價值評估，缺乏歷史文化價值論述，直接否定王芬和福靈宮之歷史文化價值，深感遺憾！

彰化縣專案小組場勘 認定缺乏歷史文化價值論述

審議委員林文龍曾於1998年在〈悲劇英雄今已矣–「平海大將軍」崇祀探原〉一文中指出，從當時官方紀錄來看，可知在舉事之初，就以林、王二人為首，清廷認為他們二人是「此案首惡渠魁」、「務將賊首林爽文、王芬及此外有名頭目，擒拿解京，盡法懲治，不可任其逸入內山。」乾隆52年，王芬遇害，清廷慎重起見，下令閩浙總督常青覆查，證實所呈繳的首級無誤，隨即發還彰化，有心人乃就近葬在鹿港崙仔頂，後來建築廟宇，雕刻神像。西元1970年鹿港人士發起重建，掘出乾隆間埋葬的王芬首級，頭骨及覆蓋桶面的紅磚二塊尚稱完好。由此可知，林委員一文清楚解答現勘會議紀錄。

國立故宮博物院「清代檔案檢索系統」典藏豐富林爽文事件和王芬史料，如乾隆51年12月12日宮中檔奏摺〈奏聞臺匪攻陷彰化縣城殺官奴才已恭摺具奏茲接臺灣鎮總兵柴大紀臺灣道永福聯銜咨稱剿賊匪情形恭摺具奏〉中提到「訪聞北路一帶深山地方遼濶，大里杙等庄有奸民林爽文、王芬等結黨乘值歲暮搶劫…」；，可見王芬有明確可靠史料佐證，非審議委員所言無確切證據。

依據文化部文化資產局《文化資產審議操作手冊》說明，公聽會辦理目的，主要是落實資訊公開、民眾參與、廣泛蒐集各方意見，以強化文資法的公民參與。然而，福靈宮為讓無法親自到公聽會現場的民眾，擬透過網路直播，卻遭到彰化縣文化局禁止直播和錄影，且公聽會地點選擇不當，場地小，民眾無法進入發言，致使文化資產保存普遍平等之參與權蕩然無存。

故彰化縣政府應公開王芬和福靈宮之文化資產價值評估報告，上網供民眾參閱，再次召開公聽會，讓申請人、利害關係人、專家學者、地方鄉親得以針對報告資料進行補充說明。

（作者為鹿港福靈宮管理委員會委員）

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2024-10-29 11:30:00

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