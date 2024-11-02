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自由開講》蛋價波動如「蛛網」循環 該如何因應？

2024/11/02 11:30

◎葉宇晉

近期，台灣蛋價急劇下跌，10月產地價降至每台斤21.5元，創下四年來的新低，批發價也降至31元，導致每日供應量超出需求100萬顆，讓蛋農的生計面臨困難。儘管早餐店的加蛋價格高達15元，這一現象引發了對其合理性的質疑，但其背後的成本結構卻相當複雜。

近期，台灣蛋價急劇下跌，早餐店的加蛋價格高達15元，這一現象引發了對其合理性的質疑，但其背後的成本結構卻相當複雜。（資料照）近期，台灣蛋價急劇下跌，早餐店的加蛋價格高達15元，這一現象引發了對其合理性的質疑，但其背後的成本結構卻相當複雜。（資料照）

「蛛網理論」產量過剩後蛋價低迷 減產後未來又再上揚

農產品價格波動符合「蛛網理論」，因為生產周期長，且產品無法長時間保存，無法即時滿足市場需求。以2022年底為例，國際禽流感引發蛋價飆升，加上國內氣候因素影響，2023年批發價一度漲至每台斤55元，吸引更多農民投入生產，隨後卻導致過剩，價格隨之崩跌。如今，蛋價低迷，蛋農減產，未來蛋價可能再度上升，形成如蛛網般的循環。

短期內，農業部可以宣導雞蛋的營養價值，鼓勵國人多食用；而教育部則可在營養午餐中推廣雞蛋料理，以促進消費平衡，協助穩定市場。

至於早餐店的加蛋價格高，主要是因為房租、薪資、調味料和包裝等固定成本不斷上升，此外還需承擔物流、品質控管及保鮮等風險，這些支出不會因蛋價下跌而減少，因此加蛋不降價的情況是合理的。

除非禽流感大量產產 市場機制下 蛋價終會自我調節

在市場機制下，蛋價波動最終會自我調節，除非因禽流感爆發需依賴政府進口蛋，否則現行政策不必強行干預市場收購或補貼。如果消費者認為早餐店的加蛋價格過高，可以選擇自行烹飪節省開支，而不應要求政府介入定價。

（作者為行政工作者）

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