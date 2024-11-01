日本內閣官房長林芳正更直言，俄羅斯與北韓的軍事合作不僅招致烏克蘭局勢進一步惡化，也會對日本周邊的安全造成影響，並強調「此事令人嚴重擔心」。

◎黑熊學院

當北韓成為俄羅斯的戰略夥伴，國際社會將迎來一場狂風暴雨



根據中央社報導，美國情報單位近期表示：有至少 300 名北韓士兵已派至俄羅斯，並在當地展開訓練。



日本共同社也報導，日本政府認定北韓向持續進攻烏克蘭的俄羅斯派兵。



日本內閣官房長林芳正更直言，俄羅斯與北韓的軍事合作不僅招致烏克蘭局勢進一步惡化，也會對日本周邊的安全造成影響，並強調「此事令人嚴重擔心」。



一向謹慎表態的日本官員都提出警告，顯見事態不容小覷。



事實上，北韓與俄羅斯的合作早有端倪。



▲這一切是怎麼開始的？



早在今年四月，俄羅斯總統普丁突然拜訪北韓金正恩，雙方並達成多項合作意向。

其中最引人關注的，即是雙方簽署了《俄朝全面戰略夥伴關係條約》。

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當北韓成為俄羅斯的戰略夥伴，國際社會將迎來一場狂風暴雨。 （取自貼文）

該條約並在上週經俄羅斯國會以 397 票對 0 票的「壓倒性同意」，投票批准通過。



簡單來說，這代表他們建立了更緊密的關係：在烏克蘭戰場打得人困馬乏的俄羅斯，希望可以從北韓獲得包括炮彈、火箭彈等基礎彈藥，以及極度匱乏的人力補充。



相對的，長期統治失靈且遭到國際制裁封鎖的北韓也希望能從俄羅斯方面獲得急需的能源、糧食、物資及技術的援助。雙方可謂情投意合、沆瀣一氣。



▲邪惡軸心官方結盟後的風雨欲來



俄國與北韓的合作，勢必會嚴重影響烏克蘭現在面對的戰局。



而北韓也因與俄羅斯的結盟深化，更有餘裕地重整旗鼓，對內持續加強嚴厲統治，對外則更以各式恫嚇威脅的手段，使東北亞乃至印太區域持續處於不穩定的狀態之下。



這些不斷挑戰國際秩序的「修正主義」國家，刻下正在各自的區域內引發持續性的衝突與威脅，使得安全更無保障，爆發失控危險衝突的機率更大。



因侵略、威脅區域安全而倍受孤立的極權國家如俄羅斯、北韓、伊朗及中國（即「邪惡軸心」），彼此互為奧援，互相支持，勢必將走向一個結果：



當極權主義各自為政，或許國際之間還能透過通力合作與制裁施壓，讓其不至於太過張牙舞爪。



但若他們的結盟與互惠成為事實，要擊退或牽制將更為困難。



要回復國際間的和平與秩序，勢必更加舉步維艱，



面對極權主義之間新的結盟樣態，國際間的合作刻不容緩。



台灣應毫不遲疑地站在自由民主陣營的隊伍，絕不容錯估情勢，站在錯誤的一方。



#stand_up_as_taiwan

#台灣主站派

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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