沈榮欽國際視野》【萬聖節鬼話】

但是一生背刺他人的柯文哲終於還是受到黃國昌最擅長的事：背刺。 柯文哲一被羈押，黃國昌便每天假傳聖旨，彷彿他的一切所為皆出自柯文哲，向來視偵查不公開如糞土的黃國昌，不僅大肆爆料偵訊內容，甚至說柯文哲透過監視器看到賴清德這樣的蠢話。

◎沈榮欽

選舉前柯文哲咬牙切齒地說最恨財團吃人以及皇親國戚，暗示「別人」都是如此。

選舉前柯文哲咬牙切齒地說最恨財團吃人以及皇親國戚，暗示「別人」都是如此。（資料照）

事實是柯文哲不僅十餘次從後門密訪蔡衍明、安排富二代到市府任職、多次到陶朱隱園唱歌宴會、任用財團擔任副手、密會財團、用公帑宴請中國富商，甚至親自打電話向富商要錢，吃相之難看，台灣政壇前所未見。

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不僅如此，柯文哲讓一個從未有工作經驗的遠房親戚，進入市府猶如東廠，不僅能夠讓市長辦公室主任搬出市長辦公室、讓不喜歡的機要無法進入辦公室上班、向柯文哲密報局處首長，甚至可以指揮局處首長、公然拍攝議員辦公室搜集情資向柯文哲密報，其權力之大，令人咋舌。

有趣的是，橘子友人說其實她因為沒有真正出過社會，難以理解複雜社會的運作機制，心智上仍是個思想單純又憤世嫉俗的年輕人，正是容易受到民粹操弄的小草典型。

黃國昌多次利用民眾黨挺貪腐集會時，代看守所中無法言語的柯文哲發表意見。

但是一生背刺他人的柯文哲終於還是受到黃國昌最擅長的事：背刺。

柯文哲一被羈押，黃國昌便每天假傳聖旨，彷彿他的一切所為皆出自柯文哲，向來視偵查不公開如糞土的黃國昌，不僅大肆爆料偵訊內容，甚至說柯文哲透過監視器看到賴清德這樣的蠢話。

最重要的是，黃國昌多次利用民眾黨反貪腐集會時，代看守所中無法言語的柯文哲發表意見。先是高調宣稱，柯文哲寧願被羈押，也絕不會付錢交保。接著在直播中說，柯被關越久，能量就越大。然後又在今天的萬聖節挺貪腐集會上，加碼表示柯曾說：「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」。

黃國昌到底有多不希望柯文哲被放出來？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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