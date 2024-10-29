自由開講》長照2.0政策的現狀與挑戰

◎陳靜怡

長照二．○政策從照護人力、社區支持、家庭照護者挑戰與制度的可持續發展等角度探討現況，顯示出目前長期照護體系的複雜性與待改善之處。

照護人力薪資偏低、工作壓力大及偏鄉地區資源短缺，導致人員流動性高。政府應提升薪酬、提供更多福利並加強職訓，適度引進外籍照護人員。示意圖。（資料照）

照護人力資源的挑戰

首要面臨是照護人力的質量與數量問題。薪資待遇偏低、工作壓力大以及偏鄉地區資源短缺，導致人員流動性高，特別在偏遠地區照護人力更為匱乏。為改善此問題，政府應提升薪酬待遇、提供更多福利並加強職業培訓，同時適度引進外籍照護人力以支援人力需求。

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社區支持網絡的構建

長照二．○強調「在地老化」，期望讓長者在熟悉的社區中獲得照護。然而，資源分配不均導致城市與偏鄉地區的照護服務差距明顯，且社會參與度不足。解決此問題，應推動鄰里互助機制，加強社區志工參與，並整合政府與民間資源來有效落實社區照護計畫。

家庭照護者的負擔

家庭照護者在長照體系中承擔了大量責任，經濟與心理壓力成為他們面臨的主要挑戰。雖然政府提供部分補助，但需求仍難以完全滿足。政府應強化喘息服務的普及與推廣，並提供心理支持服務，以幫助家庭照護者減輕壓力，提升其生活品質。

長照制度的可持續發展

隨著老齡人口增長，長照二．○面臨資源供應不足與財政壓力加大的挑戰。建立長期穩定的財務支持機制，如設立長照基金，並加強跨部門協作，提升政策執行效率，成為制度可持續發展的關鍵。

長照二．○政策雖已提供必要支持，但在人力、資源分配及制度發展上仍需改進。隨著政策的逐步優化，長照二．○將成為一個更健全且可持續的長期照護體系，為有需要的家庭提供穩定支持。

（作者從事自由業）

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