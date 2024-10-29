自由開講》守護技術優勢：防範中國滲透半導體產業的黑手

◎史里

在國際半導體的競爭中，中國一再嘗試繞過美國的管制，意圖提升自己在高科技領域的地位。這些年來，中國透過不同手段，試圖從國際半導體公司，尤其是台積電等領先企業中獲取關鍵技術。

中國透過不同手段，試圖從國際半導體公司，尤其是台積電等領先企業中獲取關鍵技術。（彭博檔案照）

這些操作不僅引發了對於技術外流的疑慮，也對全球科技供應鏈的穩定性帶來挑戰。美國的制裁和出口管制，是為了防止高端技術被用於具威脅性的用途，特別是軍事和國防領域。然而，中國以各種手段，包括第三方合作和灰色地帶的商業操作，試圖削弱這些限制。

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台積電作為全球領先的半導體製造商，展示了其在法規遵守和國際責任上的立場。台積電最近主動向美國舉報，揭露了可能違規流向華為的行為，這不僅表現出對美國法令的尊重，也反映出台積電在維護國際規範方面的決心。然而，即使如台積電這樣的企業，也無法完全避免被不當利用的風險，因為中國的技術需求強烈，且其在半導體自給自足方面仍然面臨挑戰。

國際社會必須高度警惕，避免這些高科技技術被轉用於具威脅性的用途。中國持續透過灰色手段來獲取技術，不僅僅是為了縮小與西方國家的技術差距，更可能在地緣政治上產生風險。我們應對這樣的威脅保持高度的敏感和戒備，並強化法規和出口管制的執行，以確保先進技術不會成為危害全球穩定的工具。

這場科技競賽不僅是經濟的競爭，更是政治和安全的博弈。台積電的舉動提醒了我們，在這個日益複雜的國際環境中，技術安全是無法忽視的核心問題。我們必須持續提升防範意識，確保技術領先地位不被削弱，並在全球舞台上保持穩定與合作的力量。

（作者為台南市市民）



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