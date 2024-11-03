自由開講》民主文明超越專制極權！ 我知識分子行動證明台灣領先中國

◎張天泰

近日台灣國家外交傳來好消息，聯合國2758號決議不涉及台灣地位、反對中國片面扭曲」，此是繼美國眾議院通過《台灣國際團結法案》、澳洲及荷蘭國會陸續通過動議，譴責中國曲解聯合國第 2758 號決議之後，歐洲議會也投票通過決議文！

繼澳洲及荷蘭國會陸續通過動議，譴責中國曲解聯合國第 2758 號決議之後，歐洲議會也投票通過決議文！（歐新社）

阿共總是阻絕台灣國際外交，先建構台灣成為國際孤兒，企圖霸凌逼死台灣，對台灣文攻武嚇，製造論述回到祖國懷抱，兩面手法令人作嘔，然而，中國長期恐嚇台灣這個民主國家，台灣卻是少數可以幫助中國脫離困境的國家。

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根源在於民主自由治理國家的方式

台灣這個國家的民主治理示範，可幫助中國內部去對專制獨裁，管控言論、思想檢查、威權治理、國家監視和暴力、學術淪為極權國家的工具化奴隸等文化現象，進行反思和改革。

舉實例而言，筆者曾在中國擔任大學老師，也和當地頂大北師大周博士交流，周教授十分謙虛有禮，也是認真勤奮的學者，但我發現周教授不會非線性思考力（Non Linear Thinking）的跳躍性學術能力，

而非線性邏輯思維方式強調思考途徑的全面性，抓到想要思考的對象事物，在因果關係上做普遍聯繫，但非線性邏輯思維是幫助傳統線性邏輯思維到達原先無法達成的地方，也才能做到真正深入「理解事物的本質」，而在數理邏輯中，線性邏輯是拒絕「弱化」和「收縮」的結構規則的一種亞結構邏輯，對此解釋是「假設是資源」:在證明中所有假設必須被消費「精確一次」，這區別於平常的邏輯比如經典邏輯或直覺邏輯。

而在和周博士交流過程中，我察覺周博士喜用單面向形式邏輯/線性邏輯等比較簡易的邏輯形式，很像2D平面版俄羅斯方塊，但現在已是2024年，俄羅斯方塊已進階到3D實境版。

阿共現在對中國境內十四億人民，強制使用的單一洗腦教育/思政教育，會閹割掉最重要的批判性思考力。（路透檔案照）

阿共現在對中國境內十四億人民，強制使用的單一洗腦教育/思政教育，不只會閹割掉最重要的批判性思考力，同時會弱化中國學者的學術思考能力，導致其非線性思考力（Non Linear Thinking）的跳躍性學術能力嚴重失去，周博士如果在民主台灣，他在非線性思考力的學術成就不只如此！

再談進一步細節，中國學者普遍在批判性思考力和創造性思考力遇到困境，能否一起來深思是否被阿共從小到大的洗腦教育/思政教育所負面影響，使其批判性思考能力和創造性思考能力無法發揮到最好，到現在還在被中共對內部進行的大內宣假訊息操控。

近百歲台灣阿嬤常說：「這个囡仔歹喙斗，真揀食，飼甲強欲變毋成囡仔。」，意思是這個小孩胃口不好，很挑食，養得快要變成發育不良的小孩了。阿共就是這個挑食的孩子，外強中乾，要聽到批判者的不同聲音，不要再不知好歹，中國必須盡速和台灣這個國家學習民主治理，才有新出路！

最後，台灣各領域知識分子，需用學術學問力團結行動證明台灣領先中國，這是民主文明優於專制極權的根基差距。

（作者為政治工作者、教育博士）



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