自由開講》Uber Eats 併購 Foodpanda 應嚴審

◎ 蘇緯政

Uber Eats併購Foodpanda案，目前公平會仍在審查中，該案如果獲准，台灣兩大外送平台合併後，預估將佔據高達約八成的市場。此併購案涉及市場壟斷、外送員勞動權益、消費者選擇與服務品質等爭議，對此，筆者簡要提出分析與建議如下：

Uber Eats併購Foodpanda案，引發熱議。（資料照）

防範壟斷行為

兩家業者合併之後，台灣外送平台的競爭者將減少，市場集中度也會提升，而合併後公司的市占率可能高達八成，導致「大者恆大、小者難立足」的失衡現象，形成壟斷的風險，並影響價格、服務品質與市場公平性。壟斷企業可能利用市場支配地位，提高對店家的抽成費用，增加餐飲業者的經營壓力，甚至轉嫁至消費者，造成消費者必須負擔更高的外送費。

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就本案而言，公平會應依據市場集中度的變化、價格變動的情形與風險、業者聯合行為的可能性等進行評估，防止過度集中，確保市場競爭公平，輕則可要求企業在某些市場區隔進行調整，重則應直接否准本併購案。

保障外送員的勞動權益

合併若造成外送平台被壟斷，將直接影響外送員的權益，外送員將失去在不同平台間選擇工作的機會，接單的條件與選擇性降低，議價能力被削弱，收入來源更不穩定。此外，合併後公司可能會降低外送員的工作薪資，增加工作時數與強度，減少員工福利，形成不友善的職場環境。

由於外送員多數是兼職或自由工作的非典型勞動者，現行《勞動基準法》對他們的保障仍顯不足。因此，立法者可思考是否制定「專法」，保障外送員的基本勞動權益。同時，政府應鼓勵外送員成立工會，促進勞資協商，反映真實需求，以確保其薪資、工時、職業安全、保險等權益。

維護消費者的權益

合併可能在短期內會提高配送服務效率，讓消費者有更多選擇，但就中、長期而言，隨著市場競爭者減少，併購後的平台可能會優先服務訂單量大的餐飲業者，忽略小型店家或偏遠地區的需求，進而提高外送費用，且小型餐飲業者面臨抽成費用提高，營運成本上升，最終可能退出市場，導致消費者的選擇縮減。

當平台業者利用市場優勢，提高外送費用或降低服務品質時，通常消費者將別無選擇。因此，政府應落實《消費者保護法》，加強對平台業者的監督，以保障價格、交易透明、服務品質與市場公平性，同時，應建立有效率的消費者申訴管道，維護消費者應有的權益。

期待更前瞻的政策與法令規範

Uber Eats併購Foodpanda案，對台灣的外送市場有重大影響，也帶來更複雜的爭議與挑戰。即使合併有助於運營效率的提升，但是，若市場競爭被削弱、被寡占，最終受害將是廣大的消費者。因此，筆者建議公平會針對此一併購案必須採取「嚴格審查」，以維繫自由、公平的市場交易環境，確保符合整體的經濟利益。

換言之，政府應審慎考量「消費者權益、市場競爭、外送員工作環境與條件、小型店家適應與生存、業者資安與隱私保護、勞資爭議與協商等」問題，積極推動更前瞻的政策及法令規範，促進台灣市場健康發展與社會公平正義，打造更繁榮、進步、有韌性的國家。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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