晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》Uber Eats 併購 Foodpanda 應嚴審

2024/10/26 19:00

◎ 蘇緯政

Uber Eats併購Foodpanda案，目前公平會仍在審查中，該案如果獲准，台灣兩大外送平台合併後，預估將佔據高達約八成的市場。此併購案涉及市場壟斷、外送員勞動權益、消費者選擇與服務品質等爭議，對此，筆者簡要提出分析與建議如下：

Uber Eats併購Foodpanda案，引發熱議。（資料照）Uber Eats併購Foodpanda案，引發熱議。（資料照）

防範壟斷行為

兩家業者合併之後，台灣外送平台的競爭者將減少，市場集中度也會提升，而合併後公司的市占率可能高達八成，導致「大者恆大、小者難立足」的失衡現象，形成壟斷的風險，並影響價格、服務品質與市場公平性。壟斷企業可能利用市場支配地位，提高對店家的抽成費用，增加餐飲業者的經營壓力，甚至轉嫁至消費者，造成消費者必須負擔更高的外送費。

就本案而言，公平會應依據市場集中度的變化、價格變動的情形與風險、業者聯合行為的可能性等進行評估，防止過度集中，確保市場競爭公平，輕則可要求企業在某些市場區隔進行調整，重則應直接否准本併購案。

保障外送員的勞動權益

合併若造成外送平台被壟斷，將直接影響外送員的權益，外送員將失去在不同平台間選擇工作的機會，接單的條件與選擇性降低，議價能力被削弱，收入來源更不穩定。此外，合併後公司可能會降低外送員的工作薪資，增加工作時數與強度，減少員工福利，形成不友善的職場環境。

由於外送員多數是兼職或自由工作的非典型勞動者，現行《勞動基準法》對他們的保障仍顯不足。因此，立法者可思考是否制定「專法」，保障外送員的基本勞動權益。同時，政府應鼓勵外送員成立工會，促進勞資協商，反映真實需求，以確保其薪資、工時、職業安全、保險等權益。

維護消費者的權益

合併可能在短期內會提高配送服務效率，讓消費者有更多選擇，但就中、長期而言，隨著市場競爭者減少，併購後的平台可能會優先服務訂單量大的餐飲業者，忽略小型店家或偏遠地區的需求，進而提高外送費用，且小型餐飲業者面臨抽成費用提高，營運成本上升，最終可能退出市場，導致消費者的選擇縮減。

當平台業者利用市場優勢，提高外送費用或降低服務品質時，通常消費者將別無選擇。因此，政府應落實《消費者保護法》，加強對平台業者的監督，以保障價格、交易透明、服務品質與市場公平性，同時，應建立有效率的消費者申訴管道，維護消費者應有的權益。

期待更前瞻的政策與法令規範

Uber Eats併購Foodpanda案，對台灣的外送市場有重大影響，也帶來更複雜的爭議與挑戰。即使合併有助於運營效率的提升，但是，若市場競爭被削弱、被寡占，最終受害將是廣大的消費者。因此，筆者建議公平會針對此一併購案必須採取「嚴格審查」，以維繫自由、公平的市場交易環境，確保符合整體的經濟利益。

換言之，政府應審慎考量「消費者權益、市場競爭、外送員工作環境與條件、小型店家適應與生存、業者資安與隱私保護、勞資爭議與協商等」問題，積極推動更前瞻的政策及法令規範，促進台灣市場健康發展與社會公平正義，打造更繁榮、進步、有韌性的國家。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書