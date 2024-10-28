自由開講》懼裂的金魚～凝視者的暴力

◎潘定澤

電影《懼裂》（The Substance）探討了父權社會對女性身體的凝視，並且批判了對女性外表和年齡的宰制及審查。故事以女主角伊麗莎白為核心，她是一位過氣的明星，因為年齡的增長而失去工作和地位。片中的製片人以及反覆出現的攝影機鏡頭，象徵了父權社會的力量，冷酷地拋棄了伊麗莎白，因為她不再符合社會對女性美的標準。



權力凝視所帶來的暴力，不僅止對女性，也傷及無辜的動物。 （取自freepik，作者提供）

於是伊麗莎白開始使用藥物「Substance」來重獲年輕的分身體「蘇」。電影透過伊麗莎白和蘇之間的對映，呈現女性在父權社會期待下被迫追求美貌，甚至必須以極端方式來維持「完美」。電影的恐怖除了畫面上的獵奇與血腥，有更多來自父權凝視對女性身體和心理帶來的暴力。



大量金魚長時間被放置在狹小的透明容器內，無法正常游動，會造成金魚的生理與心理壓力。（台灣友善動物協會提供）

權力凝視所帶來的暴力，不僅止對女性，也傷及無辜的動物。日本金魚藝術展「金魚大師」首次來到台灣，展覽的特點是將大量金魚放置於透明容器中，並搭配燈光和色彩以營造視覺效果。然而獸醫表示，大量金魚長時間被放置在狹小的透明容器內，無法正常游動，會造成金魚的生理與心理壓力。魚沒有眼瞼，遇到強光無法閉眼以防止傷害，此舉將影響牠們的免疫系統，增加疾病風險。



動保團體強烈批評這樣的展演方式，認為這是為了追求視覺效果而對金魚進行的「虐待」，動物應該生活在適當的環境中，而不是被當作展示品。台北市動保處介入調查，並曾勸說展覽方停止展出，但未能成功，而文化部已決定該展覽不適用文化幣。



金魚大師的展演在日本出現很多爭議，遊客曾表示不僅無聊且票價昂貴，同時傳出陣陣屍臭。我們可以透過抵制消費終止凝視者帶來的暴力，不參與也不支持動物展演，將這筆錢省下來，做自己喜歡的事，一如同電影中的伊麗莎白，追求的就是認可自己，好好愛自己。

（作者為台灣友善動物協會執行長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法