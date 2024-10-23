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林志潔評評理》聞翁曉玲發言 驚嚇指數破表

翁委員日前提案要求改變大法官人數案，提案要把大法官現有總額改為法定總額，看起來或許外界認為沒有什麼影響，但其實影響很大，因為這將使得體制錯亂，而且會讓憲法法庭無法開庭。
林志潔

林志潔

2024/10/23 18:00

◎林志潔

本來以為這是近日看到最驚嚇的萬聖節裝置（原以為是玫瑰花，結果是骷髏頭，確實有嚇到） 。（取自貼文）本來以為這是近日看到最驚嚇的萬聖節裝置（原以為是玫瑰花，結果是骷髏頭，確實有嚇到） 。（取自貼文）

本來以為這是近日看到最驚嚇的萬聖節裝置（原以為是玫瑰花，結果是骷髏頭，確實有嚇到），結果剛才聽到國民黨不分區委員翁曉玲老師批評其他立法委員是〔沒有法律專業還在立法院說三道四非常糟糕〕，當真驚嚇指數破表。

聽到國民黨不分區委員翁曉玲老師批評其他立法委員是〔沒有法律專業還在立法院說三道四非常糟糕〕，當真驚嚇指數破表。（資料照） 聽到國民黨不分區委員翁曉玲老師批評其他立法委員是〔沒有法律專業還在立法院說三道四非常糟糕〕，當真驚嚇指數破表。（資料照）

來說明一下為何驚嚇。

翁委員日前提案要求改變大法官人數案，提案要把大法官現有總額改為法定總額，看起來或許外界認為沒有什麼影響，但其實影響很大，因為這將使得體制錯亂，而且會讓憲法法庭無法開庭。

因為目前有15位大法官，如果這個修法通過，而立法院又不行使大法官的人事同意權案，使得大法官人數一直維持在8人，憲法法庭無法湊足參與評議所需的2/3門檻，即10位大法官，整個憲法法庭將癱瘓。

從今年二月以來，國會呈現的亂象，嚴重侵蝕台灣民主憲政，以修法來偷渡修憲，以擴大立法權來踐踏其他機關，破壞權力分立。

這樣的提案，昨日已因藍白的人數優勢而初審通過，但還有保留協商的空間。我希望大家能多關注這些動搖國本的提案，我個人無法同意這種修法。

前美國國務卿與白宮國家安全顧問的萊斯，談及台灣面臨中國侵略威脅時認為，北京並不必非得占領台灣，反而可能藉施壓促使台灣出現親中政府，再慢慢侵蝕台灣的獨立性。

癱瘓司法運作還大言罵人 比萬聖節恐怖裝置更恐怖

敵人從來就在本能寺，我們只有台澎金馬，這是我們的國家，即便每個人有族群或家國有認同差異，但破壞民主體制，癱瘓司法運作，這樣自損的行為竟還批評他人，真的比萬聖節的恐怖裝置還讓人驚恐。

法律的存在是為了解決紛爭，讓社會更好，法律專業者沒有比較優秀，也沒有比別人有能力，而且正因為法律有強制力，在這個專業中，要更有同理心，更謙卑。

無法期待別人，只能勉勵自己。


（作者為國立陽明交大特聘教授）
本文經授權轉載自林志潔臉書

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