沈榮欽國際視野》【微知識：地球上最暢銷的專輯】

◎沈榮欽

國際唱片業協會(International Federation of the Phonographic Industry, IFPI)統計出本世紀的年度最暢銷專輯。

地球上最暢銷的專輯。(取自貼文)

Adele 專輯銷量驚人 拿下4次全球第一

請繼續往下閱讀...

其中以 Adele 最為驚人,共有四次全球第一,《21》甚至在 2011 年和 2012 年蟬聯冠軍,《25》和《30》也榮獲該年度王座。

阿姆和酷玩各入選2次 不見泰勒絲和 Lady Gaga

阿姆(Eminem)和 酷玩(Coldplay) 也各有兩次入選,分別是阿姆 2002 年《The Eminem Show》和 2010 年《Recovery》,和酷玩 2005 年《X&Y》 與 2008 年《Viva la Vida or Death and All His Friends》兩張專輯。

有四張電影專輯成為年度冠軍,分別是 2006 年《High School Musical》和 2007 年《High School Musical 2》、2014 年的《Frozen》和 2018 年的《The Greatest Showman》。恕我孤陋寡聞,竟然完全不知道前兩張《歌舞青春》的專輯。

這幾年開始有亞洲音樂家奪冠,包括2019 年日本的「嵐」、2020 年南韓的「BTS」和 2022 年台灣的周杰倫。

周杰倫以《最偉大的作品》成為當年全球最暢銷專輯,不過我個人覺得以品質而論,這張專輯甚至不能排入周杰倫的前三名。

令人驚訝的是,名單中竟然不見泰勒絲 (Taylor Swift)和 Lady Gaga 兩位天后。

(作者為加拿大約克大學副教授)

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法