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黑熊學院》金正恩居然想放棄統一祖國大業？

當北韓做出這些改變，我們要去思考這些舉動背後的可能目的——牽制南韓，及東北亞的盟友（例如部署在日韓的美軍）。 ​ ​對台灣來講，這樣的局勢我們無法置身事外，反而要更加留意小心。 ​
黑熊學院

黑熊學院

2024/10/24 21:10

◎黑熊學院

北韓將通往南韓的部分公鐵路炸毀後，10月17日透過官媒「朝中社」稱其憲法已把南韓列為「敵對國家」，南北韓的動態可說是有了不小的改變。

黑熊學院》金正恩居然想放棄統一祖國大業？

●「邪惡軸心」在打什麼算盤？

我們常說的邪惡軸心係指中國、北韓與俄羅斯。

雖然中國與北韓都是極權國家，也都有「偉大的統一大業」要完成，但兩方的態度卻不一樣。

中國所強調的「祖國大業」涉及了國力與習近平的政治意圖。對中國來講，拿回台灣是擴張性「民族主義」主張的第一塊基石。

中國在國際法上主張的「合法性基礎」有兩個：

第一是「經濟高度」，想辦法讓經濟「繁榮」（無論是實質上或是表面上）。

第二是「民族主義式的對外擴張」，也就是習近平最愛說的「中華民族偉大復興」。

也因此他的表現會十分張揚並發表狂言，主張「中國一點都不能少」。

也就是說，中國不但要讓經濟富強，更希望軍力從世界第二變成世界第一、超英趕美，兩個領域都要稱王，達成所謂「富國強兵」的希望。

而北韓一直以來強調「先軍主義」，也就是「國家事務一切以軍事為重」，藉由「強兵」去掩蓋內部貧困及社會經濟矛盾。

不管是炸鐵路也好、或是宣布修改憲法，這一切作為都是為了加強對內統治，去遏止內部社會的不穩定因素。

極權國家向來擅長以「對外發動戰爭」來進行內部壓力移轉，便於重新鞏固對內的政治。

這些進展，當然不能少了邪惡軸心的第三位主角：俄羅斯。

一方面俄羅斯需要北韓的基礎彈藥與人力的補充，二方面也希望穩定戰線，使俄羅斯的後門不至於失火，或落入與其他國家發生衝突，產生多線作戰的窘境。

最重要的是，邪惡軸心能相互鞏固友邦關係，維繫彼此的共同戰略利益，透過強力洗腦，讓人民相信「武力對抗」是必要且正當。

●接下來的態勢會影響到台灣嗎？

當北韓做出這些改變，我們要去思考這些舉動背後的可能目的——牽制南韓，及東北亞的盟友（例如部署在日韓的美軍）。

北韓有了另外兩個極權國家的支持、穩定了朝鮮半島的局勢，對中國與俄羅斯來說，也可以「騰出手來」專心對付其他地區的現狀，包括印太及東歐地區。

對台灣來講，這樣的局勢我們無法置身事外，反而要更加留意小心。

印太地區的地緣風險詭譎，不管是烏俄戰爭或以哈戰爭，我們從中獲得的體會是：戰爭絕對不是「完全不可能發生」。

南北韓關係的改變，勢必牽動區域乃至國際地緣政治的風險。

當平壤的蝴蝶拍動翅膀，亦可能掀起印太甚至是整個國際間的風暴。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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