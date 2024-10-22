話說李筱峰》日治時期 民族運動領袖林獻堂

◎李筱峰

異國江山堪小住，

故園花草有誰憐？

–林獻堂

10月22日是日治時期民族運動領袖林獻堂的冥誕。

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10月22日是日治時期民族運動領袖林獻堂的冥誕。 （取自貼文）

出身霧峰望族的林獻堂，於1881年（清光緒7年）出生。15歲時（1895）台灣被滿清帝國割讓日本。註定了他在日本殖民統治下「民族自強曾努力」的志業。

無論從台中中學（今台中一中）的創設，到「新民會」、台灣議會設置請願運動、「台灣文化協會」，到後來的「台灣地方自治聯盟」，一連串的社會運動，林獻堂皆居領袖地位。

二戰後，他歡迎新來的國民政府，然而迎來的貪污腐敗、民生凋敝，讓他感慨萬千，他這首七言絕句，反應他對時局的擔憂：

軍政紛紜似亂絲，

黎民飢餓苦安之。

風濤萬里重洋隔，

欲吐哀音只賦詩。

更讓他訝異的，他在日本殖民統治下，他曾吟哦著「祖國我欲乘風歸」，詎料，戰後卻被他迎接的「祖國」打成「漢奸」，他不勝感慨：

民族自強曾努力，

廿年風雨負初心。

1947年228事件爆發！林獻堂當時正在舉辦彰化銀行開幕，接待財政廳長嚴家淦，竟然被陳儀當局扣上「暴動首謀」的帽子！最後雖倖免於難，但他的諸多昔日好友同志，如陳炘、林茂生、廖進平、楊元丁...等多人都遇害，令他傷心欲絕。

1949年三七五減租時，台灣省主席陳誠親臨霧峰林家「拜訪」，卻在他面前亮出手槍顯威，林獻堂自知台灣已非他安居之地，於是避居日本，留下前引令人喟嘆的詩句。

1956年9月林獻堂病逝東京寓所「遁樓」。啊！「遁」樓！

#燦爛的星辰

【10月22日】



（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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