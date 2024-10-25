自由開講》政黨之私怎可淩駕與國家之上

◎守護自由的老鷹

為了政黨之私，阻擋政府執政的總預算案，狹隘的以自己政黨的利益為利益，假裝成民意，強行把全國預算阻擋下來，不顧全國人民的需求，還利用聯合中時等媒體假裝正義，實則只是為自己政黨的私利。

明年度中央政府總預算在立法院被藍白聯手封殺，朝野黨團昨日（21）持續進行協商，但最後仍無法達成共識。圖為國民黨團總召傅崐萁出席會議。（資料照）

然而，藍營執政縣市多，需要的奶水資源，資金都相對多，這樣的擋總預算案，其實是反而勒死自己的縣市長，今年還沒關係，等今年預算用完，明年如何繼續，加上沒有資金，明年的所有行政規劃可能都會停擺？這個強擋預算的後果是全民承擔，卻是由這些自私的立委任意擋下，置全台同胞的權利於不顧，到時退休的沒退休金，公務員沒有薪水，各地方政府政策無法執行，這種要死拖全國人民一起去死的，自私心態，非常不可取，全國民眾應該同聲遣責撻伐！

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然而沒有資金就沒有資源，更沒有支援，一意孤行下的阻擋預算，國民黨恐怕自己先死在沙灘上，然後後面的縣市長選舉也沒經費，更無人想出來經營選區，這個問題會連著來，這種魚死網破的心態，對國家是非常不利的，而且他還侵犯到國家運作這個大原則。

民主政治下，一切照規定，排隊，論資格，你資格夠又輪到你自然你上，而不是像土匪國家，這個我要，所以非我不可，你是富家千金還是少爺？想要什麼就一定要贏，在國家原則上耍任性，你就是胡做非為，是侵犯國民的權利，豈可讓你胡來？

賴清德總統從即位至今，一直喊著中華民國與中華人民共和國互不隸屬，原本民進黨只是以護台為原則，歴經小英總統的八年執政，加上賴總統即位後，似乎抓到執政的眉角，跟人民的需要，現在一句中華民國與中華人民共和國互不隸屬一講，連國民黨的神主牌都搶過來了，過去國民黨老嫌小英總統愛講台灣不講中華民國，現在賴總統一講中華民國，換國民黨連提都不敢提了，他們堅持要跟民進黨不一樣，可這樣國民黨還有何立場說服藍營選民，說不贏的同時，反而更顯國民黨與中國共產黨的立場一致，值得國人深思！

賴清德總統（中）從即位至今，一直喊著中華民國與中華人民共和國互不隸屬，原本民進黨只是以護台為原則，歴經小英總統的八年執政，加上賴總統即位後，似乎抓到執政的眉角。（台北市攝影記者聯誼會提供）

臥虎藏龍裡有段金句：「把手握緊，裡面什麼也沒有；把手放開，你所擁有的是全世界。」這不正是賴總統的胸襟？

附加簡單解釋，中華民國既然已經在台灣落地生根，何必落葉歸根，只有國民黨那些老葉無法生根的，又從不深耕台灣，只想淘空台灣的藍營政客，歡迎組團送回中國，單程票，不送

我們歡迎同心打拼，一起經營台灣，狀大中華民國的同胞，一起努力，開創我們更美好的未來，中華民國，台灣，加油！

（作者為保全，業餘作家）

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