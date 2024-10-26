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自由開講》1922、1925、1955、1985、1999，心情不佳時，要打哪通電話呢？

2024/10/26 16:40

◎楊啟正

心理健康倡議（advocacy）的過程中，試著讓民眾得知有快速且保密的專業或類專業人士關懷，是相當重要的一個步驟；其中，建立起「單一心理健康諮詢窗口」則是最為普遍施行的重要政策。當然國內早已有這樣的服務方式，有利民眾在需要心理支持時，能即時得到關心與協助；然而，每當新聞中又出現宣導這類諮詢專線的同時，心中不禁有個疑問「就是如果當這樣的專線一多起來後，到底是否仍能達到讓民眾容易記憶，快速撥打而得到支持」的效果呢？

基於這個原因，筆者就隨意的在網路上查詢了一下以「19」為開頭的四位數專線有哪些？結果令人驚訝的發現，光是這樣的專線就有多達16個（甚至更多）。開個玩笑！可以從1910年代開始一直到1990年代（整個20世紀），且從內政部、衛福部到國防部、交通部，都有這些專線存在！舉例來說，1922是疫情通報專線，1925是心理健康安心專線，1955是勞動部移工諮詢專線，1985是國防部諮詢專線；除此之外，交通部有1933（鐵路局緊急通報專線）和1968（高速公路局專線），內政部有1996服務熱線，那這會不會很容易跟衛福部長期照護的1966專線混淆呢？更何況，還有個大家耳熟能詳的1999市民專線，會不會也有可能到最後反正都打這隻電話來解決困擾呢？

事實上，專線服務的設置絕對有其必要，但應可藉由跨部會的角度來思考設置各個專線號碼。更積極地來說，甚至可以更彈性地來設置、分類或規劃這些專線，畢竟過多相似性極高的號碼，不但可能造成民眾的混淆，也會使在線另一端的工作人員產生挫折與困擾。試想，當有心理困擾時，好不容易拿起電話撥打，卻打到1955的勞動部移工諮詢專線，心中的退縮可能再增加了一些；反過來說，在1955那端的工作人員同樣也會因此而困惑與煩惱。這樣的混淆過程增加後，就會大大降低了這些單一窗口帶來的良好效果。有鑑於此，希望政府在建立這些專線時，能更整體性的考量，避免因錯接而減少民眾接受心理健康專業協助的機會與信心。

（作者為國立政治大學心理學系教授）

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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