職場女性相當忙碌，總是在生活、工作間奔波，經常會出現許多的健康問題。

「她是一位事業成功的女藝人，但因為長時間工作和不規律的飲食，身體逐漸出現問題。除了晚上翻來覆去睡不好之外，也常感到腰痠背痛。經過詳細評估後，我為她提供了一些藥方與生活上的建議。幾個月後，她覺得精神狀態、氣色、以及睡眠品質都明顯改善，也不再因為壓力大而暴飲暴食，這讓她非常開心！」

在娛樂圈內深受女性藝人信任與推薦的張若偉中醫師指出，職場女性常見的健康問題包括氣虛、血瘀、陰虛等，氣虛是能量不足的問題，血瘀是血液循環的障礙，陰虛則表示體內水分不足。

請繼續往下閱讀...

睡眠與水分，女性維持青春健康的雙關鍵

「能量不足與生活作息比較有關係，因為現代人較常熬夜，導致睡眠不足。」張若偉中醫師說，「很多人都會關心冬令進補，詢問要使用哪些食材，其實最重要的是『補眠』兩個字，要早睡、多睡，儘量不要超過半夜12點睡覺。」

血液循環障礙的問題與活動量不足有關，職場女性經常是久坐、久站，缺乏運動的時間。張若偉中醫師說，水分代謝失衡相當常見，很多女性朋友可能是忘記喝水、不想喝水、或用咖啡和飲料代替白開水。如果經常飲用滲透壓較高的飲料，其實無法替身體補充水分，反而會讓身體的細胞無法正常運作。

水分不足對女性的影響很大，張若偉中醫師解釋，例如女生都很在意的肌膚，如果水分不足，膚質就會變差，失去彈性；我們的消化吸收也需要很多水分的參與，水分不足也會影響腸胃消化功能；腎臟、泌尿道的健康也和水分攝取密切相關。

「曾經有位知名外景節目女主持人因為要參加運動比賽，水分攝取較不足，皮膚就看起來比較乾燥。再加上工作忙碌的關係，身體長期處於慢性疲勞的狀態。我在了解她的狀況後，先提供一些衛教，建議調整喝水的習慣，然後用藥材去補充。漸漸的她覺得狀況有進步，精神、氣色變好，膚質、腸胃與經期也有改善。」

飲食不規律、生活壓力都可能造成肥胖

飲食不規律是職場女性常見的狀況，張若偉中醫師建議：「飲食不規律容易讓腸胃系統出問題，要定時定量、細嚼慢嚥，並且在飯後起來散步，走動可以幫助消化，不要立刻坐下或躺下。」

飲食不規律會造成腸胃的負擔，長期累積可能導致脹氣、便秘等問題；如果很晚才吃晚餐，也可能影響睡眠品質，讓人更加疲累，而沒有消耗掉的熱量，又會持續累積造成肥胖。

職場女性往往需要面對工作壓力、生活壓力，可能出現壓力性肥胖的問題。張若偉中醫師表示，壓力較大時，很多人會吃較多零食、宵夜，這是人體在遭遇壓力時的本能反應，不過久而久之就會導致肥胖。

諸如慢性疲勞、喝水不足、飲食不規律、肥胖等問題，大家都不能輕忽。張若偉中醫師說，「除了調整生活習慣外，我們也可以分析體質與成因，然後利用合適的藥材來處理。一般會使用水藥，能夠達到較好的效果。由於職場女性可能還有生育的需求，這部分同時一併好好調養。」

「記得有位很受歡迎的Podcaster一直想要減重，分析體質後發現她屬於壓力性肥胖，所以我請她調整生活，多吃原形食物、少吃甜食、少滑手機、早睡早起、規律運動，也建議使用一些音樂、燈光減輕壓力。經過一個月的療程後，她的體重大概少了4公斤。」張若偉中醫師補充，「另一方面，她的女兒已進入青春期，開始有月經，所以我同時幫她作調理，狀況也漸漸改善。」

貼心小提醒

職場女性相當忙碌，總是在生活、工作間奔波，經常會出現許多的健康問題。張若偉中醫師提醒，壓力、慢性疲勞、喝水不足、飲食不規律都會對身體造成負擔，久而久之便會造成疲勞、睡眠、肥胖、便秘、脹氣、消化不良、膚質變差、腰酸背痛等問題，讓健康亮起紅燈。這些狀況都不能輕忽，應及早處理，透過改變生活習慣及藥材調理，做好健康管理，對於氣色、精神都會很有幫助喔！

本文經授權轉載自【照護線上】〈別讓健康亮紅燈，職場女性愛注意，張若偉中醫師圖文解說〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法