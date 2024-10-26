自由開講》缺乏人資概念 才是國軍迫切問題

◎雪莉

招募及留營問題始終困擾國軍，少子化僅是「未來」隱憂，並非造成現況之原因。比招募更讓人憂心的是累積一定經驗的資深官兵不願意留營，乃至於挾怨退伍。挾怨退伍往往伴隨刻意斷絕經驗傳承及業務資料，導致繼任者無法順利銜接而引來責難造成壓力。而軍隊檢討人才流失的方式，不外乎是開檢討會，長官對幹部和招募員施壓，要求數字上的成效。但在軍隊工作環境不見改善，巧婦難為無米之炊的情形下，無法忍受這種毫無建樹，無厘頭壓力的幹部們，終究有不少人灰心離去。

招募及留營問題始終困擾國軍，少子化僅是「未來」隱憂，並非造成現況之原因。（資料照，軍方提供）

事實上，專業化的人力資源管理及開發有助於國軍解決問題。人資職能常見的包含「招募」、「教育訓練」、「薪酬福利」、「績效考核」、「員工關係」、「企業文化」．．．等。國軍最重視的莫過於「教育訓練」，其餘則是出問題時，長官才慌張地找幕僚蒐整資料開會，在似懂非懂的狀態下，做一些「隔靴搔癢」的指導。

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國軍在人治為主流的狀況下，原「績效考核」的設計並不一定主導升遷與獎勵。「員工關係」與「企業文化」的部分與規模相當的企業相比改善遲緩，且強烈受單位主官影響。若運氣差遇到情緒化又缺乏社科素養主官，在員工害怕挨罵及懲處的情形下，人人自危導致員工冷漠，形成保護主義的工作文化。遭遇困難求助的官兵，也往往只能得到官腔說詞。即便是最重視的「教育訓練」，大多侷限於作戰訓練，實際困擾官兵的業務部分，僅口頭指定人員承接，而不提供相應教育訓練是常態。同時部隊缺乏工作負荷評估，使許多官兵在繁重的戰訓本務及業務上無法喘息。種種現象均導致了留營率無法提升及「招募」的困難。

國軍在人治為主流的狀況下，原「績效考核」的設計並不一定主導升遷與獎勵。「員工關係」與「企業文化」的部分與規模相當的企業相比改善遲緩，且強烈受單位主官影響。（資料照）

隨網路社群平台發達，「招募」依賴舌燦蓮花的招募員是異想天開。對從軍工作的評價，網路上一問便有各種「真心話」。想讓這些真心話導向對招募有利的內容，國軍應透過人力資源的應用，尋求專業人才改善上述各領域的問題，具體地創造出讓大部分員工滿意且驕傲的環境，自然就會生成有利招募的訊息。國軍整日操煩戰術戰法，在人才持續流失的狀態下，再好的戰術戰法都無法實踐。因此國軍真正迫切的是，透過人力資源專業，搭配工作負荷分析及重新檢視工作項目及內容，才能夠繼續推進戰訓本務，延續保衛國家的使命。

（作者為中華民國陸軍研究小組研究員）

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