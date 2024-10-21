自由開講》是該正視考照年齡放寬及加強青少年交通安全教育的時候

圖為上週（17日）內湖發生15歲少年無照駕駛休旅車導致3死2傷的重大車禍事件。（記者翻攝）

◎范振家

上週在台北市內湖發生的無照駕駛車禍事件，再次引發社會對於青少年無照駕駛問題的深刻關注。根據交通部的統計數據，無照駕駛所引發的事故數量在近年來持續增加，尤其是在青少年群體中，無照駕駛的比例令人擔憂。每年無照駕駛造成的死傷人數顯著高於酒駕事故，這樣的情況顯示出台灣在青少年交通安全教育和管理上有著不容忽視的缺失。

此次事件的肇事者曾姓少年，僅年僅15歲，無照駕駛偷開祖父的車輛導致多人傷亡。此悲劇不僅帶給受害者家庭無比的痛苦，也讓社會對於如何防止此類憾事再度發生產生了激烈討論。本文將探討是否應放寬考照年齡，並自國中階段開始強化交通安全與駕駛教育，以期為台灣社會提出一個更為全面、有效的解決方案。

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現行的《道路交通管理處理條例》規定，民眾需滿18歲方能考取汽機車駕照。然而，許多國家的考照年齡較低，例如日本允許16歲的民眾考取機車駕照，美國部分州甚至更早。這樣的制度設計不僅考慮到青少年的行為發展階段，也讓他們在有法律保障的前提下，能夠合法學習和駕駛車輛。對比之下，台灣的高考照年齡制度，無形中推遲了青少年接觸正規駕駛訓練的機會，導致不少青少年選擇鋌而走險，進行無照駕駛。

除了考照年齡的調整，還需要更系統地推進青少年交通安全教育。根據現行制度，大多數青少年在國中階段並未接觸到系統的交通安全教育。相較之下，日本、德國等國家自中學階段就開始進行駕駛相關的培訓與教育。這樣的制度設計不僅讓青少年能夠在正式考照前，掌握基本的交通規則與安全駕駛技能，也讓他們更早地意識到駕駛責任的重大性。

除了教育與考照制度的改革，在立法和執法層面也應加強對無照駕駛的處罰。現行的無照駕駛罰則相對較輕，未能對潛在的違法者產生足夠的震懾力。根據現行法規，青少年無照駕駛的罰金雖然有一定幅度，但在許多情況下，無法有效遏止這類行為的再次發生。相比之下，新加坡、日本等國的罰則更為嚴厲，無照駕駛者可能面臨較長的刑期、巨額罰款以及永久吊銷駕照等懲處。

無照駕駛已成為台灣交通安全的嚴重威脅，特別是在青少年群體中，這一問題的嚴峻程度更是無法忽視。當前的制度設計顯然無法有效抑制無照駕駛的蔓延，應當正視放寬考照年齡的必要性，並全面提升交通安全教育，從源頭上杜絕無照駕駛的隱患。讓青少年在法律保護下，通過正規管道學習駕駛技能，不僅能降低潛在風險，還能培養他們更強的責任感與安全意識。此舉不僅是應對交通問題的關鍵策略，更是保護青少年與公共安全的長遠之計，才能真正遏止此類悲劇一再上演，為社會安全構築更堅實的屏障。

（作者為管理學博士，高雄市民）

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