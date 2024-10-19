自由開講》基隆港西岸起重機碰撞事件的警示

◎史里

基隆港西岸20號碼頭日前發生的起重機碰撞事件，再次突顯港口安全的重大性。本次事件中，中國籍運載船鈺洲啟航輪在卸載新起重機時碰撞了岸上橋式起重機，導致設備崩塌，並損壞周邊貨櫃。這次事故損失預估破億元，雖無人員傷亡，但此類事件發生的時間點和其潛在的影響都不容忽視，尤其是對於台灣的港口安全和國家安全。

一艘載著新的橋式起重機的貨輪於14日停靠基隆港西岸20號碼頭時，疑未注意一旁舊的橋式起重機，竟將其碰倒。（民眾提供）

這並非台灣首次發生起重機崩塌事故。二○二一年，另一宗事故在高雄港發生，一艘OOCL貨輪在入港過程中偏離航道，撞擊停泊中的貨船和岸上起重機，致使一座起重機倒塌，並引發另一台起重機脫軌。此事故共造成30到50個貨櫃受損，損失估計達數千萬台幣。這些頻繁的事故提醒我們，港口基礎設施的脆弱性與防護需求不可忽視。

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基隆港西岸20號碼頭日前發生的碰撞事件，再次突顯港口安全的重大性。（記者吳昇儒攝）

此次基隆港事件，雖然看似單純的操作失誤，但應仔細調查是否涉及人為疏忽或是其他因素。若不加以防範，台灣其他重要港口如高雄左營軍港、蘇澳潛艇基地等，皆可能成為潛在的攻擊目標，甚至遭到影響，導致國安危機。高雄左營軍港作為台灣最重要的軍事港口之一，是我國海軍防衛的重要樞紐，亦是中國進行「灰色地帶」戰略的重要突破口；未來蘇澳潛艇基地的戰略地位更是不可輕忽，任何事故或蓄意破壞皆會造成重大影響。

因此，我們呼籲政府立即展開全面性的港口安全檢視，尤其是外籍船隻的進出管理和港口設施的安全性審查。除一般港口營運措施之外，應制定針對潛在外部威脅的應變計畫，同時加強與周邊國家或盟友的合作，共同應對可能的區域威脅。這些措施將不僅限於確保港口的正常運行，更是確保台灣在面對複雜國際局勢下的安全穩定。

（作者為台南市市民）



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