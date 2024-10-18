話說李筱峰》〈壓不扁的玫瑰〉與土地結合的作家楊逵

楊逵日治時代即從事農民運動，在「台灣農民組合」中極為活躍。他也從事小說文學創作，其代表作品〈送報伕〉、〈鵝媽媽出嫁〉、〈壓不扁的玫瑰花〉，充分反映社會不公與反抗殖民統治的抗議精神。

◎李筱峰

「鋤頭是我的筆，土地是我的稿紙」

～楊逵

楊逵是一位與土地結合的作家，10月18日是他的冥誕 。 （取自貼文）

楊逵是一位與土地結合的作家，10月18日是他的冥誕。他於 1905年（日本明治38年）出生於台南新化。

楊逵日治時代即從事農民運動，在「台灣農民組合」中極為活躍。他也從事小說文學創作，其代表作品〈送報伕〉、〈鵝媽媽出嫁〉、〈壓不扁的玫瑰花〉，充分反映社會不公與反抗殖民統治的抗議精神。

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戰後的楊逵，依然反抗新來的國民黨政權。二二八事件時，因為在台中散發傳單，公開呼籲民眾反抗不義統治，被捕入獄，險遭判處死刑。

1949年國共內戰激烈，他發表〈和平宣言〉一文，呼籲停止內戰，又被捕入獄12年。

2016年的《春光關不住─楊逵紀念特展》開幕，時任文化部長鄭麗君（左起）、楊逵次子楊建、國家人權博物館籌備處主任王逸群看展。（資料照，記者胡舜翔攝）

楊逵於1985年3月12日過世。一位幽默作家潘榮禮為他寫下以下的悼聯，傳頌一時：

（右聯）

送報夫屢寫抗日文學 拘留十次四十天 飽嚐異族欺凌

（左聯）

老園丁一篇和平宣言 綠島一趟十二年 享受祖國溫馨



#燦爛的星辰

【10月18日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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