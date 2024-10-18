自由開講》無法言喻：自10月7日大屠殺以來的一年

◎游瑪雅（Maya Yaron）

沒有任何詞彙能真正捕捉到10月7日的恐怖。當言語無法表達，或許數字能讓人有更清晰的了解。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日越境突襲以色列，造成一場歷史悲劇。（美聯社資料照）

在十月七日的清晨，大約有6,000名哈瑪斯恐怖份子及其同夥越過了以色列。在這場殘暴的襲擊中，近1,200人被屠殺，其中364人是在諾瓦音樂節上，還有251人被綁架。僅僅枯燥的統計數據無法充分解釋這場前所未有的恐怖襲擊的規模，也無法描述其對以色列公民的影響。

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數字無法量化直接受到影響者所承受的傷害。雖然可以計算那天所產生的孤兒人數，但無法衡量他們悲痛的深度。被迫永遠分開的配偶、伴侶和年輕情侶之數量可以統計，但他們孤獨的程度卻無法計算。

數字無法說明一切。影像可能提供真實的證據。許多照片和影片，往往是由恐怖份子自己拍攝的，展現了這場大屠殺中一些最恐怖和令人心碎的場面。面對哈瑪斯竭力否認當天暴行，以色列不得不開始公開發佈恐怖主義受害者的血腥照片。

在這場殘暴的襲擊中，近1,200人被屠殺，其中364人是在諾瓦音樂節上，還有251人被綁架。（美聯社資料照）

否認大屠殺的行為是削弱哈瑪斯及其盟友對以色列人民構成的威脅的重要宣傳手段。這場政治、法律和認知攻勢的最終目標是否認以色列自衛的權利，並且也在全球助長反猶太主義浪潮。

10月7日並未在10月7日結束。對於仍被扣押在加薩的101名女性、男性和兒童來說，在那樣可怕環境下噩夢持續著。他們家庭也備受折磨，看到他們被虐待的證據以及最近六名人質被處決的消息而更加加劇，這一切令人難以想像。

對於以色列人來說，十月七日仍在繼續，包括那些正在康復的傷者和數以萬計人等待回到那個受到攻擊和損壞的家園。每當傳出又一名士兵陣亡或人質被謀殺的消息時，全國人民的心都在淌血。

以色列遭受的攻擊不僅沒有在那一天結束，反而擴大了。隨著哈瑪斯繼續向以色列南部和主要城市開火，伊朗及其代理人也加入其中，自十月八日起，真主黨首次發射了超過10,000枚火箭和導彈襲擊以色列。這些持續的侵略行為已經破壞了中東地區的穩定。

這場戰爭本不應發生。以色列在2005年從加薩地帶撤軍後，哈瑪斯決定將加薩轉變為攻擊以色列的基地，目標是摧毀猶太國。受極端宗教主義的驅動，哈瑪斯發誓將重複這場大屠殺，而最近揭露出真主黨也計劃對以色列北部發動類似的攻擊。

哈瑪斯拒絕放下武器並釋放人質，這本可以立即停止敵對行動並挽救生命。

言語無法表達，數字無法衡量，影像無法傳遞。但有一件事不會動搖或失敗：以色列決心防止哈瑪斯的暴行重演。

（作者為以色列駐台代表）

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