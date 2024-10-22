李忠憲的思考》台灣的烏托邦幻象：真實的隱憂與沉默的抗議

許多人認為將中華民國當成台灣是一個很嚴重的事情，我覺得更嚴重的事情是把台灣視為一個正常的民主國家，在民進黨執政八年以後，才開始有退休將軍在中國唱國歌被刪減退休金、收回勳章的處罰。

◎李忠憲

中國的軍隊圍繞著台灣演習，台灣人民習以為常，處變不驚，股市甚至還大漲。有的人解讀是台灣人沒在怕的，我的看法並不是這樣。

中國的軍隊圍繞著台灣演習，台灣人民習以為常，處變不驚，股市甚至還大漲。（取自微博）

看看藍白佔領國會，縣市長選舉的結果，賴清德總統的險勝，基隆市市長罷免選舉的結果。

請繼續往下閱讀...

看看藍白佔領國會，縣市長選舉的結果，賴總統的險勝，基隆市市長罷免選舉的結果。（資料照）

在喬治·歐威爾的《1984》中，有一個觀點是如果人們的日常生活忙於處理無關緊要的瑣事，從而避免他們思考更大的政治問題或發起反抗。

讓人們忙於處理日常生活的瑣碎問題時，他們甚至不會意識到自己正受到壓迫，因此不會主動反抗或質疑體制。

許多人認為將中華民國當成台灣是一個很嚴重的事情，我覺得更嚴重的事情是把台灣視為一個正常的民主國家，在民進黨執政八年以後，才開始有退休將軍在中國唱國歌被刪減退休金、收回勳章的處罰。

一個CEO等級的前輩，昨天傳來這段話：你邏輯很清楚，言之有物，你的發表貼文讓我常常閱讀及深度思考。我更喜歡看你噹現在的執政黨，你常常說出一如我這般沈默大眾所認同的本土臺灣，也才能免於陷入大中國意識的恐懼。

從以上的新聞我竟感受到，國民黨的立委或地方首長都已開始在喊「民生凍漲」以及「優先地方建設」的有感口號來爭取民主選票。民進黨的執政團隊及立委們還在「電費凍漲」、還在「中華民國」，兩相比較之下，真替二年後及四年後的可能選舉結果由國民黨再拿下政權而感到憂心。

只要是民主國家沒有不政黨輪替，一方面看起來台灣很像烏托邦，民主自由經濟繁榮，一方面又被軍事演習團團包圍，習近平要在有生之年拿下台灣，危如纍卵。

在台灣開始有同性婚姻以後好像變成一個亞洲烏托邦，中國和台灣的同性婚姻伴侶也可以結婚，不用動手術就可以換身分證的討論也吸引眾人的目光。

台灣的反烏托邦到底在哪裡？除了我在反數位身分證的時候，講說這種數位獨裁讓人家從出生到死亡都不用踏入政府一步，這是一種一輩子的監視、追蹤和控制。除此之外，講香港和新疆等等，已經得不到太多的關注。

所有偉大的革命都有烏托邦和反烏托邦的元素，因此，它們產生於對當前問題的批評，同時對未來抱持著正面的理想。

20世紀是烏托邦的世紀：眾多意識形態競相爭奪人類的最佳形象和最積極的未來景象。無論是法西斯主義、毛澤東或史達林主義，它們都基於「新人」和「新世界」的理念，在這種理念下，任何形式的暴力似乎都是合理的。

台灣民眾黨的崛起，不也是在這種烏托邦氛圍之下嗎？圖為柯文哲及因貪污案被判刑停職中的新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠。（資料照，記者洪美秀攝）

黃國昌、柯文哲、時代力量、台灣民眾黨的崛起，不也是在這種烏托邦氛圍之下嗎？我那些說民進黨貪污腐敗投票給柯文哲的同事們，根本沒有得到任何教訓，骨子裡面還是有那種烏托邦的想法，沒有任何現實感。

總統大選選完了以後，我寫了一篇文章叫做台灣沒有2028，現在寫一本書暫時也以這個為標題，我不是未來人，所以沒有辦法確定台灣有沒有2028，但我相信很多人跟我的看法類似：台灣烏托邦只是假象，跟中華民國一樣不可能萬歲、萬歲、萬萬歲，113年也只是假象，很假的假象！

台灣是否有2028，並不是未來的事情，而是當下必須正視的真實。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法