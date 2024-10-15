話說李筱峰》敢向蔣經國大聲 台獨大老辜寬敏

這位敢在蔣經國面前大聲直言的客人是誰？原來是任日本台獨團體「台灣青年會」的委員長辜寬敏。台灣獨立運動人士在國民黨的心目中是叛國份子，蔣經國當時竟然秘密邀約叛國份子見面，確實耐人尋味。

◎李筱峰

時間在1972年（民國61年）3月2日，場景在台北的行政院副院長蔣經國辦公室內。蔣經國和一位他從海外邀請回來的人士在晤談。雙方原本和氣的口氣，卻越談越大聲，幾乎吵起來了！

10月15日是這位台獨運動前輩辜寬敏的冥誕。（取自貼文）

蔣經國邀來的客人，在蔣經國面前大談取消戒嚴令、開放言論自由、取消黨禁等等，他甚至明言反攻大陸是「痴人作夢」。蔣經國快按耐不住了，爭辯的聲調更加高亢。當兩人為到底保臺優先、還是反攻大陸優先，吵得不可開交，吵聲驚動了在門口外的蔣彥士，他於是闖進來看發生什麼事。客人直問蔣彥士到底那個優先，蔣彥士竟說保衛台灣優先，使得蔣經國臉色變得更尷尬…。

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這位敢在蔣經國面前大聲直言的客人是誰？原來是任日本台獨團體「台灣青年會」的委員長辜寬敏。台灣獨立運動人士在國民黨的心目中是叛國份子，蔣經國當時竟然秘密邀約叛國份子見面，確實耐人尋味。

辜寬敏稱，此行係應蔣經國之邀回國「共商國是」，但是辜寬敏卻因此遭他的台獨同志開除，認為他回去向國民黨「投降」。

10月15日是這位台獨運動前輩辜寬敏的冥誕，他在1926年（日本大正15年）出生於彰化鹿港的望族。他的父親是日治時期政商聞人辜顯榮，母為日本人岩瀨芳子。和信集團會長辜振甫是他的的同父異母兄。

辜寬敏曾就讀於台灣大學政治學系，大三時，他到香港旅遊，台灣爆發二二八事件，憲兵一度上門找人，三哥辜偉甫要他先留在香港避風頭，因此他台大沒有畢業。

後來辜寬敏流亡日本，從事台灣獨立運動。在日本成立台獨聯盟，遭中國國民黨統治當局通緝。直到蔣政權被趕出聯合國之後，為蔣經國秘密邀約回台「共商國是」。

台灣民主化之後，辜寬敏回台定居，仍致力推動台灣國家正常化。曾創辦《黑白新聞周刊》（Taiwan Weekly）、《台灣春秋》、《日本文摘》等雜誌；2010年1月，成立新台灣國策智庫。

2000年陳水扁執政後，辜寬敏被聘為總統府資政。辜寬敏提出「第二共和憲法」的概念。辜寬敏解釋說，應該「凍結」中華民國「第一共和憲法」，而「第二共和憲法」只要合法、合情，叫什麼名字都無所謂。他期待台海雙方能建立「兄弟之邦」的關係。

2008年12月20日，由辜寬敏、姚嘉文、黃崑虎、黃昭堂、高俊明成立「搶救台灣行動聯盟」，開始展開全國三一九鄉鎮公民行動巡迴演講。

2013年，辜寬敏捐出一半的財產（近30億台幣）組織新臺灣和平基金會，設立文化、教育、社會等三個委員會從事公益活動。

2018年12月25日，辜寬敏成立「台灣制憲基金會」，致力推動台灣正常化國家運動，「推動由臺灣人民制定、維護台灣主權的新憲法」。

去年病逝後辜寬敏，時任總統蔡英文出席「追思紀念會」，並頒贈褒揚令。（記者方賓照攝）

2023年2月27日辜寬敏病逝台北，享耆壽97歲。

#燦爛的星辰

【10月15日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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