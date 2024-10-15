自由開講》「聯合利劍-2024B」演習：台海和平的最佳反諷

◎梅信鑫

面對中共再度進行的「聯合利劍-2024B」軍演，國軍展現出高度的警戒與應對能力。這次中共的軍事威脅，不僅沒有讓台灣屈服，反而更加鞏固了國軍保衛主權的決心。這場軍演更像是中共為自己搭的舞台，而台灣只需以冷靜、專業的態度迎戰。

海鋒第4機動中隊雄二飛彈彈箱升起，隨時可進行攻擊任務。（記者游太郎攝）

「利劍」帶來的不是和平而是危機

中共總以「維護和平」為口號，卻屢次加劇台海緊張局勢，這種虛偽的和平宣言早已讓國際社會看穿。中共口中的「震懾台獨勢力」實際上只會引發更大的反彈，讓台灣人民更加團結，抵禦威脅。中共的軍事威嚇，恰恰成為破壞台海和平的源頭。

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中共10月14日實施「聯合利劍-2024B」軍演，並透過官方管道發布操演區域。（圖取自微博）

共軍演習狂熱，掩蓋不了國際孤立

共軍不斷在台灣周邊搞「震懾」，但這種霸凌行為只能換來更多國際譴責。從美國到日本，各國早已看穿這種表面震懾、實則內虛的軍演手段。中共的動作越多，國際支持台灣的聲音就越強烈，演習反而適得其反。

支持國防、抵制暴力，攜手捍衛自由

當中共動輒以軍事恫嚇相逼，身為台灣人民，我們應該更加支持國防建設，並堅定反對中共的暴力行徑。只有全民共同捍衛自由，才能確保台灣的未來不受威脅。中共的軍演無法動搖台灣，反而讓世界看見台灣的堅定不屈與不懈抵抗。



（作者為學生）



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