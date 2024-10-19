自由開講》所謂的「祖國論」

◎張修愼

賴清德總統在2024年的國慶晚會中，明白說出中華人民共和國不是中華民國的祖國。

這是一句再清楚不過的事實。祖國…祖國，政治體而言，台灣與中國早就是兩個不同的個體；台灣一直以來最大的問題，就是把政治的問題，和文化的認同搞在一起。

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賴清德總統在2024年的國慶晚會中，明白說出中華人民共和國不是中華民國的祖國。（資料照）

當年五月花號（Mayflower）的一艘英國船隻，於1620年將一群英國分離主義者從英格蘭運送到新大陸。經過10週艱苦的海上航行，五月花號帶著102名乘客和大約30名船員抵達美洲，1620年11月21日 在今美國麻薩諸塞州科德角附近拋錨靠岸，中間也歷經了多少的辛苦。這個歷史的事實，今天的美國人也從來不會稱英國為祖國。﹝參考維基百科﹞

針對為何會台灣會有認同的混淆，在陳其南早期的研究中，把這個現象的原因歸納為：1.科舉制度2.祖墳。說明當時在台的台灣人，必須回到祖籍地參加科舉，另外就是必須回鄉拜祖；因為以上兩種原因，早期台灣人還必須定時回清國。但是，歷經日治的50年，陳其南所言的兩個原因，早就不是主要問題。

作家李喬從80年代開始談【台灣文化論】。（資料照）

作家李喬從80年代開始談【台灣文化論】，參考日本哲學家和辻哲郎的《風土論》後，進一步談到「文化決定論」和「環境決定論」。事實上，任何國家的文化都源自於人性，也必然和土地與生態環境習習相關；生態的發展自然也關係著生活在地的族群，可能孕育的感情；人性並不是空洞的概念，當然與生活在地的自然生態是息息相關。

雖然「台灣文化」的主體，來自於「原鄉文化」的基本結構。但是，經過歷史的演變，也確實植入多種文化的內涵，這也是世人必須強調歷史時間所累積的文化成果。

中、台文化從一開始的共同點，歷經時空不斷地的風化及累積的結果，現實中也已經歷經半世紀的分隔，如過要忠於「歷史經驗」，考慮其「生態環境」是必然條件，那麼我們同時需要明白考慮，當前台灣的生存處境，以及思考強化在地主義的必要。而正也是，當今台灣更必須明白說明「祖國論」所蘊含「台灣文化」的內涵的實質理由。

（作者為靜宜大學日本語文學系教授）



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