自由開講》麻生太郎為何出席中華民國慶酒會

◎王文勝

先說一個結論︰麻生太郎這次對台灣、中華民國的發言，其鎖定的對象，實際上是目前的日本首相石破茂。

日本前首相麻生太郎出席駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會，並上台致賀詞，談到中華民國建國和大正元年同年時，他還要在場來賓「知道的請舉手」。 （記者林翠儀攝）

麻生上一次訪問台灣，是他即將擔任日本首相之前，眾所皆知，在日本政壇，提到麻生太郎與台灣的關係，基本上可以等於李登輝和日本的關係一般，安倍晉三去世後，安倍與台灣的連結就被高市早苗給繼承了，目前自民黨保守派大老中，麻生是唯一和台灣這個符號高度連結的人物。

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那這和日本政壇的鬥爭有何關係？近期，產經新聞發出一則消息，不少舊安倍派、部分岸田文雄內閣人士與茂木派議員，全部集中在高市早苗的麾下，他們已經將高市早苗視為自民黨反對派的領袖，然而事情不單純在於，產經新聞這篇報導指出，不少議員對高市表示，石破茂內閣沒有什麼可以支持的了。

石破內閣剛成立就諸事不順，新內閣上路8天便砍掉重練，成為日本在第二次世界大戰後最短命的內閣。（法新社）

石破內閣剛成立就諸事不順，首先黨內保守派全數杯葛，無人願意擔任閣員，連黨三役全部都是偏進步派或石破茂的人馬，然而自民黨原本就是保守本流汗保守傍流的組合，其原本就是右傾化的政黨，同時不少閣員和官員任用也出現醜聞，比方數位大臣平將明涉入與詐騙集團的金錢關係。

此外，日本經濟新聞民調顯示，高達37%受訪者不支持石破內閣，44%對這個內閣遲不認同看法，外加上目前石破茂宣布改選眾議院，又刻意要剃除舊安倍派不少議員的競選資格，引發保守派大力反彈。

另外，自民黨此次政黨支持度是40，立憲民主黨僅11，然立憲民主黨黨魁也填的支持度竟與石破茂相同，這代表石破茂不但無法為自民黨帶來正面的效益，甚至是相對負面的存在。

高市早苗目前正在向著與石破茂相反方向經營人脈，廣結善緣，和所有保守勢力與可能被石破邊緣化的自民黨黨公職串聯與交往，從自民黨支持度可看出，只要與公明黨聯合，依舊可維持穩定過半繼續執政，然而自民黨內部的鬥爭不會因此結束，麻生太郎為台灣（中華民國）慶賀已經正式敲響戰鼓，高市早苗絕對不甘於做自民黨內非主流派的領袖，只要石破茂不穩定度持續下去，高市必然會成為雀屏中選，取而代之為相。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史，目前在印度金德爾大學念博士班）

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