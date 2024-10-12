自由開講》〈愛情的大騙子〉在那裡？

◎貝洛雅人

五倫當中夫妻是最重要的，特別基督教強調夫妻是一體的。因此中國與台灣的關係，不可以結合為夫妻。我將針對賴清德總統國慶晚會的祖國論，用愛情的大騙子在哪裡？以語言遊戲與數字人生來論述。

語言遊戲

語言遊戲是英國哲學家維特根斯坦的用語。指把語言與活動這兩者交織到一起而組成的整體。他認為語言是人們用來在相互之間傳遞資訊的手段，是一種活動，而且是人的全部活動中的一個重要組成部分。

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中共最近常講臺灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。圖為中國國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者翻攝）

而中共最近常講臺灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。根本不存在於中國人和臺灣人，是它自言其說的語言遊戲。神聖領土，中共迫害各宗教，及2016年習近平在全國宗教工作會議中旗幟鮮明地指出：共產黨員要做堅定的馬克思主義無神論者。絕不能在宗教中尋找自己的價值和信念。而且要積極宣傳馬克思主義無神論。講宗教的神聖，是會貽笑天下的？

又中共1949年前後至今以民主自由誘騙民眾，台灣的民主自由與中共的獨裁政權，是天差地的距離？

數字人生

台南是台灣歷史的起源，無論是文化、宗教或民謠...等等，今年欣逢台南建城400年，有人也說台灣也無形中已建國獨立400年了。

武昌起義的成功，最終使清帝在1912年2月12日退位，結束了中國長達兩千年的帝制政體，建立中國史上第一個共和國，即中華民國，是中國走向民主共和的開端，在中國歷史中具有重要里程碑意義。由此可見是

中共竊取中華民國

讓賴總統的「中國非祖國」與台灣海峽兩岸互不隸屬相關言論，及正確的數字，中華民國是113年，而中共已竊取了75年。還在欺騙中國人民，如同這首「愛情的騙子我問你 」所言：

「講什麼我親像 ，天頂的仙女

講什麼我親像， 古早的西施

講什麼你愛我 ，千千萬萬年

講什麼你永遠， 袂來變心意

原來你是花言巧語， 真情給你騙騙去

原來你是空嘴薄舌， 達到目的做你去

啊～ 我問你 啊～ 我問你，你的良心到底在哪裡」。

原來愛情的大騙子是中共，它也是盜賊，如同名言：「盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。」

（作者為台灣長老教會退任牧師、大眾教育基金會榮譽顧問）

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