自由開講》日歐中國夢靨的啟示

◎愚工

2024年9月13日德語媒體（DW）題為：「正在破滅的歐企中國夢」指出，由於北京遲遲不肯履行改革諾言，以及中國經濟形勢總體疲軟，中國市場對歐洲企業的吸引力正在下降。

德國之聲中文網《商報》題為：「歐洲企業高管的夢醒時分」的文章指出，過去多年以來，歐洲企業高管們被快速增長的中國經濟矇蔽了雙眼，而對歐洲企業在中國受到的種種不公正待遇卻視而不見。現在隨著中國經濟日漸疲軟，這些高管也該放棄幻想了。「在中國的好日子已經到頭了。」中國歐盟商會指出：日益政治化的營商環境、疲軟的內需、不斷嚴重化的產能過剩以及在市場準入和管控方面所受到的歧視。迄今為止，得不到改善。

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無獨有偶，2024年10月5日《日本經濟新聞》指出，日本經濟産業省針對約5300家日企海外法人（日企持有過半股份的製造企業）進行調查的數據。2024年4~6月，日企在中國大陸及香港的設備投資（按美元計算）同比減少16%。這是自2016年起的8年來首次低於歐洲水準。

除了經濟因素，非經濟因素或將加速日資撤離中國的速度，包括：深圳及蘇州日本學童被殺事件、中國軍機軍艦經常騷擾日本領空及海域、福島核廢水排放及水產禁運爭議、民間反中及厭中情緒日漸增加、日本積極參加美國主導的印太戰略、及美日印澳四方對話…等等。2024年9月24日《法國世界報》題為：「日童深圳被殺，讓惡化的中日關係雪上加霜」的文章亦提出類似評論。

歐洲與日本的地理位置都比台灣遠離中國，來自中國的政治與軍事威脅不比台灣直接及緊迫，如今，歐洲企業對中國高唱夢醒時分，日本企業也因夢醒而加速與中國分手。

習近平的「中國夢」快成為日歐的噩夢。（法新社）

危邦不入亂邦不居，古有明訓，台商及國內政黨與政治人物都不應昧著良心把自己與國人推入中國夢靨。

（作者為商）

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