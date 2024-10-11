自由開講》賴清德展現元首高度與團結溫度守護台灣

◎蘇紫雲／戰略學者

賴總統的國慶演說以「團結台灣，共圓夢想」為主軸，展現元首高度，總統除了就內政議題訴諸團結，也凸顯台灣處境艱困，中國持續壓縮台灣國際空間，對台發動各種侵擾。在此種情況下，盡管台灣內部有不同立場，但對外一致，身為中華民國總統，職責就在維持國家生存，保護人民，偕同民主盟國以實力維持和平。

綜觀來說，賴清德站在國家元首高度，總統描述國家願景，核心是對內促進團結，歷任前總統、在野領袖一起出席，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰隊朝野協商，調和鼎鼐的努力，都凸顯中華民國多元民主的可貴，也橫跨中華民國創建之先烈、台灣民主運動先輩的共同理念與價值，團結守護民主。

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其次是經濟創新發展，年經世代無論是運動表現、專業技能表現為國爭光都是新創的原動力，加上政府推動中的「5+2」產業創新、「六大核心戰略產業」之外，也會發展五大信賴產業，推動中小微企業的轉型。

第三，則是客觀描述潛在的威脅，不僅關切台灣本身的安全，也關切全球安全，包括氣候變遷，乃至於區域戰爭。因此除提出總統府的氣候變遷、健康台灣、全社會韌性三大委員會以帶動台灣總體的安全韌性外，也呼籲北京在享有各國協助發展經濟，至今享有經濟、國力總體成長的果實下，應協助調停俄烏戰爭、中東衝突，以對國際和平做出貢獻，負起國際責任。

事實上，賴總統就任後，兩岸論述立場十分一致，國慶演說重申落實「和平四大支柱行動方案」、以及強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。同時凸顯中華人民共和國無權代表台灣，也精準呼應美國為主的民主國家認為聯合國2758決議案不包含台灣的主張。進一步來說賴清德總統在520就職演說時就已表示，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民。

事實上，賴總統就任後，兩岸論述立場十分一致，國慶演說重申落實「和平四大支柱行動方案」、以及強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。（總統府提供）

相對的，賴總統符合歷史事實的「祖國說」引發各界討論，中國國台辦在短暫沉默後又批評賴清德無論拋出什麼樣的「歷史悖論」、「台獨怪談」，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識

事實上中共才是兩國論的始作傭者，1921年建黨的中共在《中國共產黨第一個決議》正式文件便表明「黨中央委員會應每月向第三國際報告工作」，標舉自己是「蘇聯第三國際的中國支部」，此清楚凸顯中共為外來政權的本質。更有甚者，1927年蘇聯向中共派遣軍事顧問協助建立紅軍，隨即在1931年建立「中華蘇維埃共和國」以武力分裂中國。

而美國態度也至為明確，國務院主管東亞事務的亞太助卿康達則表態美國多年的一中政策不變，美國的根本利益在於維護台海和平穩定，「這將持續是我們未來的重點」。國務院發言人回覆中央社詢問時表示，美方不會猜測中國的行為。不過，北京可能利用例行年度慶典或公開言論，作為挑釁或脅迫行為的藉口，破壞和平穩定。

北京持續壓縮台灣國際空間，對台發動各種侵擾，包括共軍的全軍戰略演習，灰色地帶騷擾與認知作戰柴太化，中共並使用在地代理人對台灣滲透並傳散各種錯假訊息，因此賴清德演說訴諸共同情感，闡述共同目標，並釋出善意訴諸團結，以安定民心。可說同時展現總統高度與團結溫度，共同守護民主自由。

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