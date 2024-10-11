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自由開講》10月10日：勿忘世界視覺日

2024/10/11 13:12

◎黃崇銘

為引起世人對於眼睛健康的重視，世界衛生組織（WHO）自1998年起，將每年10月的第二個星期四，訂為「世界視覺日」（World Sight Day），與多個國際組織共同推廣視力保健，並推動各項醫療公益行動。今年的主題，在於呼籲全球關注青少年眼睛保健的重要性，並鼓勵世界各地的孩子們愛護自己的眼睛。

世界衛生組織（WHO）自1998年起，將每年10月的第二個星期四，訂為「世界視覺日」（World Sight Day），與多個國際組織共同推廣視力保健，並推動各項醫療公益行動。（圖片來源：台南市驗光師公會臉書）世界衛生組織（WHO）自1998年起，將每年10月的第二個星期四，訂為「世界視覺日」（World Sight Day），與多個國際組織共同推廣視力保健，並推動各項醫療公益行動。（圖片來源：台南市驗光師公會臉書）

守護孩子靈魂之窗，並非只是一項可有可無的醫療福利措施，而是可溯源自《兒童權利公約》規定的國家義務。公約第24條明定兒童享有健康權的保障，國家應致力於確保所有兒童享有的健康照護服務權利，不受到剝奪。

再者，我國大法官也曾在釋字第785號解釋中闡明，我國憲法亦保障人民的健康權，包括生理、心理的完整性，應不受到任意侵害，對此，國家負有照顧義務，以符合對相關人民健康權最低限度的保護要求。

自2002年起，衛生福利部（前衛生署）與教育部共同推動健康促進學校計畫，於此計畫架構下，宣導視力保健的觀念。然而，鑒於我國國小學年近視率日益嚴重，監察院曾於2017年，針對學童近視防治欠缺有效因應方式，促請有關機關檢討改進。

近年來，教育部國教署持續以「eye眼健康密碼：3010120」護眼行動，即近距離用眼每30分鐘休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上等策略，推廣學童視力保健工作。

據教育部統計資料，110學年度小一新生視力不良率為28.13%，但同學年度六年級學生的視力不良率則高達63.38％，顯見近視率隨著學習階段的遞升同步增加。今年6月，學童視力不良率偏高已引起國會議員的注意，並做成決議要求教育部研提「改善學童近視現況暨強化學童視力保健」的具體方案。

筆者認為，「視力保健」不妨與「兒少遊戲推廣」策略相結合，鼓勵教師將課程教學從教室移往戶外，檢討校園是否配置適當的遊戲設施或戶外運動器材，並提供充足的下課遊戲時間，以確保學童獲得足夠的戶外活動時間。

同時，應審慎運用數位教學策略，避免為了累積數位教學平台使用次數而使用。當前教育部頒佈的「國民小學使用電子化設備進行教學注意事項」，僅是行政規則性質，拘束力較弱，有必要自法制面重新檢討，以維護兒童的健康權。

（作者為國立臺北教育大學教育學博士）

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