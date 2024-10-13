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自由開講》看清中國的敵意 堅定台灣的道路

2024/10/13 17:00

◎史里

賴清德總統近期強調台灣已有113年的歷史，而中國共產黨才成立75年，這表明台灣並非中國的「祖國」。他還提到《璦琿條約》，當年清國將大片土地割讓給俄羅斯。如今中國聲稱「一寸領土都不能讓」，卻對俄羅斯割地的歷史保持沉默，反倒對台灣步步進逼，顯得矛盾。

這些歷史事實揭示了中國的雙重標準，也表明中國對台灣的領土聲索缺乏正當性。

賴清德總統近期強調台灣已有113年的歷史，而中國共產黨才成立75年，這表明台灣並非中國的「祖國」。（資料照）賴清德總統近期強調台灣已有113年的歷史，而中國共產黨才成立75年，這表明台灣並非中國的「祖國」。（資料照）

經濟上，中國經常利用市場壓力來試圖迫使台灣妥協，但事實證明這種依賴並非單向。台灣對中國的出口以高科技中間財為主，反而顯示出中國對台灣技術的依賴程度。數據顯示，台灣對中國的高科技最終消費品出口僅占6.3%，這意味著中國在經濟上對台灣的控制力有限。而隨著供應鏈逐步轉移，台灣在中國市場的依賴也在減少，我們不需過度擔心兩岸經濟依存的風險。

然而，中國的壓力不僅限於經濟層面，還擴展至「人員控制」。今年一月起，富士康的台灣幹部在中國無故遭拘留，這無疑是中國「人質外交」的最新例證。這種情況在中國的法規支持下已非首次。自二○○五年中國通過《反分裂國家法》以來，便確立了將台灣統一列為「不惜使用非和平手段」的目標；而二○二四年七月新增的「台獨22條」進一步明確了對台灣各類人員的約束及懲罰，使台灣人赴中存在更多法律風險。這些法規條款加深了中國對台灣的敵意，讓台灣人在中國可能面臨無故拘留的風險。

在這種國際局勢下，台灣也不再是孤軍奮戰。美國、荷蘭等多國的表態指出，中國對聯合國第2758號決議的曲解無法合理化其對台主權的宣稱，並表示支持台灣參與國際組織。賴清德的「祖國論」不僅提醒國人台灣的主權，也向世界傳達了台灣的自我定位。

整體來說，台灣人必須認清中國的敵意，保持警覺、堅定立場。國際的支持讓台灣的未來多了一份保障，而我們也要用事實支持的信念來守護台灣的安全與民主。

（作者為台南市市民）

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