自由開講》令人熱血沸騰的雙十

◎洪金鳳

近期騎車在上班的路上，都可在許多道路兩旁看到迎風飄揚的國旗，這面代表國家的旗幟似乎在向持續前進與不斷向資深之路行駛的我展現和煦的笑容，並以樂觀的思維告訴我：「未來，我們將會秉持前人的努力與用心，持續讓國家進步與發展，並將所開創的美好新氣象、新契機，再傳承給下一代子孫」。

近期騎車在上班的路上，都可在許多道路兩旁看到迎風飄揚的國旗。（作者提供）

看到國旗，就如聽到國歌與愛國歌曲一樣，那種熱血沸騰的感覺，只有和我出生年代相近的朋友才能深切瞭解。

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記得有一年，看到海軍官兵出國接艦的紀實影片，他們接回的艦艇航行在回國的航道，當進入我們國家領海，他們在船上升起國旗的那一刻，我感動的熱淚就不自覺地從眼眶中流下來，怎麼也控制不住。

我總能易地而想：「官兵們離鄉背井長時間擔負起接艦任務，返國的渴望一定很強烈，當他們聽到國歌在領海內響起，全員站在甲板上行舉手禮，看著我們的國旗緩緩升起的那一刻，我相信每個人都跟我一樣感動，因為那就是一種回到自己家門的依歸感。」

適逢國慶日，我看到國旗已迎風展笑容，此時此刻熱血沸騰、熱忱愛國的我只能將自己的感動化為文字，希望我們的國民都愛國、經濟長紅、文化優質，也祝福我們國家的未來防衛能力強盛、國力堅固，外敵無隙可攻。

（作者為行政人員）

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