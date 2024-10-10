黃澎孝練「孝」話》「打不死的中華民國」生日快樂！

行禮如儀，有模有樣的「國之大慶」典禮與活動，不就正在堂而皇之的向世人展示：中華民國七十幾年來，依然繁榮昌盛地健在台灣的事實嗎？ 才剛過75歲生日的中華人民共和國，怎麼能夠開得出足以欺世騙人的「中華民國死亡證明書」呢？

◎黃澎孝

開不出「死亡證明書」的中華人民共和國可別氣死！！

中華民國第16任總統賴清德，在台北的總統府主持升旗典禮，發表中華民國113年國慶賀詞。並在總統府接見各國來賀的貴賓、使節或代表。 （取自貼文）

雙十國慶竟然以「打不死的中華民國」做文章，似乎有觸「民國」霉頭之嫌？其實，中華民國「不死」，正是讓對岸中華人民共和國最扎心、最難堪的「心頭大患」！

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因為，自1949、10、01以來，自以爲「共和國」已將「民國」送終，但卻始終開不出足以證明中華民國已經滅亡的「死亡證明書」，而耿耿於懷。

好不容易熬到1971年，搞了個聯合國「2758號決議文」，想要把中華民國活埋在聯合國的故紙堆中，也難以讓中華民國咽下最後一口氣。甚至於，反而越來活得越「爭氣」。這可就讓老共越來越「生氣」，而老想「尋釁茲事」，讓中華民國「活不下去」。因此，反而讓中華民國「活著」就是「勝利」。國慶更是揚眉吐氣，笑傲寰宇，氣死老共！

這可不？就在今天，

全世界都在看：

中華民國第16任總統賴清德，在台北的總統府主持升旗典禮，發表中華民國113年國慶賀詞。並在總統府接見各國來賀的貴賓、使節或代表。

總統府外，中華民國立法院長韓國瑜，則代表全民主持軍民同胞共同參與的國慶活動。

凱達格蘭大道上的參觀台上，歷任總統、朝野各主要政黨領袖，以及國會藍綠白立委共聚一堂，與民同慶，共賀113歲的中華民國生日快樂⋯⋯。

以上種種，行禮如儀，有模有樣的「國之大慶」典禮與活動，不就正在堂而皇之的向世人展示：中華民國七十幾年來，依然繁榮昌盛地健在台灣的事實嗎？

才剛過75歲生日的中華人民共和國，怎麼能夠開得出足以欺世騙人的「中華民國死亡證明書」呢？

又怎麼能夠提得出對台灣主權的「中華民國遺產繼承權狀書」呢？

事實上，就是「中華民國事實存在」的「事實」，讓中華人民共和國難以採「政治宣告死亡」的方式，讓世人盲目接受：

1949年以「槍桿子出政權」的非法武力手段奪權建政的中華人民共和國，已讓當時合法存在三十八年的中華民國，壽終正寢於南京，此等睜著眼說的瞎話？

可如今，事實勝於雄辯，「de facto」 強於「de jure」已是國際越來越盛行的共識。

換言之，

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並存於台海兩岸已七十五年之久的事實「de facto」 ，已成為理念相同的美西方和亞洲各主要民主國家，所共同強烈關注，「不容片面改變現狀」的現實。

如今，若中共還幻想故技重演，再以75年前亮槍亮劍的武力手段，來終結已在台灣落地生根，並在印太戰略盤根錯節的中華民國。那麼，中共和中華人民共和國恐怕得要付出亡黨亡國的慘重代價。

今天正值「敝國」113歲生日大慶，國際風傳鄰國有意放個「沖天炮」來湊熱鬧。特此寄語對岸鄰國：意思到了就好，諒勿假戲演成環球矚目的「中國威脅論」，那就反噬己身，更不利於「偉大復興」的「中國夢」了。言盡於此，勿謂言之不預也！

（作者為前國大代表）



本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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