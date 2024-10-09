林修民 半導體看天下》安倍晉三回憶錄～扭轉世界的紀實

前日本首相安倍晉三回憶錄中文版剛在台灣出版，本書日文版由安倍晉三口述，台灣中文版則為矢板明夫翻譯，由八旗國際出版，標榜這位日本憲政在位最久的首相，36小時從來未公開的內容，長達3,188天的執政全紀錄。

◎林修民

前日本首相安倍晉三回憶錄中文版剛在台灣出版，本書日文版由安倍晉三口述，橋本五郎訪問、尾山宏訪問與企劃，台灣中文版則為矢板明夫翻譯，由八旗國際出版，標榜這位日本憲政在位最久的首相，36小時從來未公開的內容，長達3,188天的執政全紀錄。

前日本首相安倍晉三回憶錄中文版剛在台灣出版，日文版由安倍晉三口述，台灣中文版由矢板明夫翻譯，八旗國際出版。（矢板明夫提供）

本書最早發想計畫早在安倍還在擔任日本首相即提出，並約好在其卸任後訪談，只是在安倍前首相突然生病後卸任首相，但卻突然主動聯繫日本出版社希望開始著手回憶錄，完成後由於回憶錄本身還有許多敏感內容，要求出版社暫緩出版。

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安倍前首相上任初期最大的亮點，就是所謂安倍經濟學的提出。（美聯社資料照）

沒想到天有不測風雲，安倍先生突然過世，出版社在徵得安倍前首相遺孀-昭惠夫人同意後出版，中文版也在現在問世，本書內容描述了安倍政權內許多決策的秘辛，不只對日本國內政局政策的決策過程有詳細紀錄，也對許多國際領袖，包含李登輝前總統、川普前總統、習近平等，紀錄了安倍前首相對其個人的看法。

安倍經濟學的由來

如果說安倍前首相上任初期最大的亮點，就是所謂安倍經濟學的提出。其利用上次擔任首相失敗後下台的空檔思考日本當時的困境，所提出的三隻箭政策。在書中、安倍前首相稱其原意只是稱為三隻箭，只是他人效法前美國總統雷根的雷根經濟學改稱其為安倍經濟學。

這個經濟政策在當年國際上真的極為轟動，連台灣負責國際貿易推廣的中華民國對外貿易發展協會都把安倍這個政策列為當時正式職員的入職考題，包含後來繼位的菅義偉、岸田文雄前首相都宣稱繼承安倍經濟路線，直到最近的石破茂才改變。這安倍經濟學成功將日本失落三十年的股市帶往歷史新高點，未來石破茂首相將如何帶領日本經濟，值得關注。

安倍遺產 提出印太戰略

除了經濟政策外，安倍前首相改變世界局勢最大的貢獻，就是提出了印太戰略。其實這是其在第一任首相訪問印度，就已經發表了題為「兩大洋的交匯」演講，為自由開放的印度洋與太平洋的政策起點，只是隨著其第一任首相的任期結束，在國際上並沒有引起太大的迴響，直到其回任首相才得進一步的落實。

安倍前首相在推廣其印太戰略包含推動跨太平洋夥伴關係協議（TPP）等，並相繼說服歐巴馬前總統重返亞太，也說服川普前總統了解其盟友在亞洲的重要，其中書中所述，安倍前首相回應美國總統的方式頗值得台灣借鏡。

在歐巴馬前總統飛往東京與安倍前首相用餐時，歐巴馬談到: 為何剛來的路上沒有美國車? 其用意就是日本排擠美國車造成貿易逆差，安倍則回應: 剛來路上可以看到BMW, VW等，日本並沒有抬高外國車廠的貿易壁壘，並反問美國車沒有專為日本道路用的右駕車，甚至連東京車展都沒參加，歐巴馬聽聞後則沒回應。

台灣目前也面臨當時相同的處境，美國許多人或許因為不了解半導體產業現狀所產生的誤會，覺得台灣搶走美國半導體產業的工作，事實上、台灣許多資通訊廠商每年仍大量購買美商美光的記憶體產品，更不用說Nvidia與Intel等半導體產品，更何況台積電還到美國設廠。

另一個與半導體相關的議題就是由日韓在二戰的宿怨所造成的貿易議題。2018年秋天韓國法院命令日本需要賠償二戰前徵用工，但日本政府認為此早已賠償完畢，韓國破壞了與日本關係的基礎。安倍前首相即決定管制半導體材料氟化氫等出口。

安倍在書中表示這是由經濟產業省做出的想法，並表示佩服其建議。其實出口管制由來已久，數十年在美國即有管制大規模殺傷武器材料零組件的法規，並聯合日本盟國在內的多國一起合作，可惜安倍先生先行離世，不然近年來他會看到包含美國在內更多盟國對集權恐怖國家更多的出口管制作法。

本回憶錄還記錄了安倍關於日本被詬病工時過長，勞動與生活的平衡的看法剛好對應最近台灣為了放不放颱風假吵得不可開交，另外也記錄安倍為了推動安保法案，這些成效開啟了日本自衛隊最近第一次公開經過台灣海峽，本書對於所有關心「台灣有事就是日本有事」的有志之士是不可多得的好書，值得一讀。



（作者為科技專欄作家）

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