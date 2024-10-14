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健康醫療網》漏尿、親密接觸不舒服？女性「陰道雷射」治療有助解除窘境

醫師強調，泌尿道感染、陰道發炎、尿失禁等病症的治療日新月異，因應不同的致病機轉也有不同治療方法，受此困擾的女性朋友應勇於儘早就醫。
健康醫療網

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2024/10/14 08:30

道發炎，藥物治療效果不好者、生產後造成漏尿的年輕女性，以及更年期陰道乾澀、萎縮性陰道炎、性交疼痛，或輕微尿失禁等族群，「陰道雷射」正是合適解方。

許齡內醫師說明，「陰道雷射」治療透過鉺雅克的雷射光熱效應，可使陰道內壁膠原蛋白重組再生、骨盆筋膜組織緊緻，以改善骨盆底支持系統，進而緩解尿失禁問題。此外，因為生產及老化所造成的陰道鬆弛及黏膜萎縮，以往需藉由陰道整型手術改善鬆弛，補充賀爾蒙及使用潤滑液緩解乾澀，但現今可藉由陰道雷射達到全面性陰道緊實，從而擺脫乾澀困擾。

許齡內醫師說明，「陰道雷射」治療透過鉺雅克的雷射光熱效應，可使陰道內壁膠原蛋白重組再生、骨盆筋膜組織緊緻，以改善骨盆底支持系統，進而緩解尿失禁問題。（freepik.com）許齡內醫師說明，「陰道雷射」治療透過鉺雅克的雷射光熱效應，可使陰道內壁膠原蛋白重組再生、骨盆筋膜組織緊緻，以改善骨盆底支持系統，進而緩解尿失禁問題。（freepik.com）

治療尿失禁和私密處　陰道雷射效果顯著

許齡內醫師指出，陰道雷射是尿失禁和私密處保養的新療法，根據過去6年國外文獻研究報告顯示，超過25,000個案在陰道雷射治療後，其中逾70%的患者在治療後120天，不再感到私密處濕答答，且95%患者回饋在性生活得到很大改善。

另外，依照醫學文獻探討陰道雷射2個月後的組織切片變化：雷射治療前的陰道切片顯示黏膜層相當薄，幾乎只有5-10層細胞，底層嚴重缺乏結締組織，微血管分布也非常少；經過一次雷射治療後，不但皮層增厚變20-40層，結締組織和血管都隨之增多，陰道的黏膜層亦變得較厚實。另一篇文獻更提到，雷射後10分鐘左右，顯微鏡下陰道黏膜組織開始出現活躍的纖維母細胞，並且產生新的膠原蛋白及許多小的膠原蛋白纖維。

治療非一勞永逸　定期就醫維持常態

許齡內強調，泌尿道感染、陰道發炎、尿失禁等病症的治療日新月異，因應不同的致病機轉也有不同治療方法，受此困擾的女性朋友應勇於儘早就醫。

值得留意的是，陰道雷射治療雖可藉由輕柔的方式重啟女性私密處滋潤彈性，但無法一勞永逸，許齡內醫師提醒女性們仍需定期進廠保養，才能讓私密處保有最佳狀態。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 漏尿、親密接觸不舒服？女性「陰道雷射」治療有助解除窘境

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