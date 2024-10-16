健康醫療網》老台商罹攝護腺癌侵犯膀胱 光子刀治療癌腫瘤完全消失

攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等，攝護腺癌已成為男性國人常見的癌症，好發於60歲以上的年長者。

一位頻繁往來台灣和越南的73歲台商，八年前被診斷攝護腺肥大和癌症指數偏高，因放不下工作而婉拒做切片化驗，八年後確診罹攝護腺癌，癌腫瘤已穿透攝護腺且侵犯到膀胱，進而返台就醫，經42次快活光子刀治療，一年多持續追蹤檢查，今年七月正式宣告該患者的攝護腺癌完全消失，連癌症指數都幾乎驗不到，這位老台商慶幸命大，決定退休養命。

一位頻繁往來台灣和越南的73歲台商，八年前被診斷攝護腺肥大和癌症指數偏高，因放不下工作而婉拒做切片化驗，八年後確診罹攝護腺癌。（freepik.com）

攝護腺癌治療分2種 治療副作用大不同

澄清醫院中港院區放射腫瘤科梁家郡醫師指出，攝護腺癌的治療方法有開刀切除癌腫瘤和放射線治療。開刀切除癌腫瘤通常都會將攝護腺一併切除，有可能還得包尿布幾週防止暫時性尿失禁，而放射線治療治療的副作用，僅會出現患者的疲倦感，因為精準治療不會傷及鄰近器官。

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光子刀治療攝護腺癌 高達9成癌完全消失

梁家郡說，這些年來，在他的門診已超過75位接受光子刀治療攝護腺癌的患者中，有將近90%攝護腺癌完全消失，五年的存活率幾乎達100%，有可能因攝護腺癌對放射線的敏感度高，其治療的效果也相對高，至於少數攝護腺癌沒有完全消失，其原因是從治療後的核磁共振追蹤檢查發現若有似無的情況，可能是殘留的痕跡，至少沒讓癌腫瘤變大。

留意攝護腺症狀 盡早就醫把握治療黃金期

攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等，攝護腺癌已成為男性國人常見的癌症，好發於60歲以上的年長者。梁家郡提醒，在台灣臨床上發現有約30%的攝護腺癌患者確診時已經是第四期，癌細胞通常已轉移到骨骼等地方，因而延誤治療的黃金時機。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 老台商罹攝護腺癌侵犯膀胱 光子刀治療癌腫瘤完全消失

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