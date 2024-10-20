健康醫療網》幫助備孕更順利！中醫處方「迎子方」與「啟宮湯」提升受孕率

由於影響備孕成功的原因百百種，不論是迎子方還是啟宮湯的使用，都必須根據中醫師診斷為基礎同時搭配科學中藥（或其他煎劑）做加減來服用。

林小姐因多囊性卵巢症候群不排卵，並且血液中黃體素水平偏低影響受孕，經診斷為胞宮經絡痰濕瘀阻、腎陽虛。經中醫治療後順利懷孕，寶寶平安健康出生。

備孕成功因素百百種，仍需經醫師諮詢治療。（freepik.com）

「迎子方」與「啟宮湯」 提升助孕品質與便利性

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臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師陳安履表示，為了提升助孕品質及備孕民眾的便利性，特別推出「迎子方」與「啟宮湯」兩種即飲包處方可供選擇。這兩種處方的設計是將過去成功幫助備孕女性懷孕生子的科學中藥與煎劑處方整理條列，同時考慮影響備孕與活產的病因以及月經週期各階段會碰到的問題去做歸納整理。

一、「迎子方」內含養血、補腎陽、養肝腎的助孕安胎中藥

補養氣血藥：例如何首烏、熟地。透過動物研究發現，這些處方具有提升囊胚著床數、子宮內膜微血管密度、促進子宮內膜血管新生與促進囊胚與內膜間著床所需黏著因子之生成。也能輔助雌激素與黃體素更穩定有效率的作用於子宮內膜。

溫補腎陽藥：例如巴戟天、仙靈脾。溫補腎陽藥具有提升黃體素水平作用。

補肝腎強筋骨的安胎藥：例如續斷。其機轉為抑制子宮的不正常收縮，穩定子宮內膜避免剝落，有文獻指出類似的中藥治療方法可能有降低反覆流產風險的發生。

二、「啟宮湯」改善排卵功能與改善骨盆腔內血循環境

活血化瘀中藥：例如丹參、紅花、益母草與牛膝。

通絡利濕中藥：例如路路通。

行氣活血中藥：例如延胡索與烏藥。

濾泡期使用改善排卵障礙 提升自然受孕率

此類中藥於濾泡期使用能改善排卵障礙，因此對於因為巧克力囊腫、多囊卵巢症候群或卵巢水瘤影響排卵而干擾備孕者有所幫助。有文獻指出，這類中藥處方對於排卵障礙與輸卵管部分阻塞的備孕女性能提升自然受孕率。

陳安履說，於女性生理期後半使用能幫助子宮較正常收縮，避免經血逆流以降低內膜組織對於子宮或卵巢的刺激與侵犯，因此有可能避免子宮內膜異位症與子宮肌腺症惡化進而達到助孕之功。

備孕成功因素百百種 仍需經醫師諮詢治療

陳安履最後指出，由於影響備孕成功的原因百百種，不論是迎子方還是啟宮湯的使用，都必須根據中醫師診斷為基礎同時搭配科學中藥（或其他煎劑）做加減來服用。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 幫助備孕更順利！中醫處方「迎子方」與「啟宮湯」提升受孕率

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