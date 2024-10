自由開講》談美中建交公報「承認」用語的認知戰

◎陳逸南

近日,1971年10月25日聯大第2758號決議,長期被中共曲解,並將該決議與「一個中國原則」掛勾,扼殺了台灣的國際活動空間,引起民主陣營人士的重視與聲援。而中共慣於變造外交文件用語,例如1978年12月15日公布的美中建交公報,「一個中國原則」的產生及定義,也是實例。

在聯合國中國代表權的爭奪戰表決前夕(後來10月25日產生聯大第2758號決議),周恩來總理與季辛吉博士1971年10月21日在北京會談時,周恩來有趣地擴大詮釋「不承認但認識到」(Not recognige but acknowledge),因而對律師而言,『認識到』與『承認』之間有些不同,此為國際法之問題。」

請繼續往下閱讀...

中國前總理周恩來。(歐新社)

查1978年12月15日公布的美中建交公報第7項英文內容如下,The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.,其中文本內容如下,美利堅合眾國承認中國的立場,即只有一個中國,台灣是中國的一部分。

另1982年8月17日公布的「八一七公報」第1項中文內容:「……,並承認中國的立場,即只有一個中國,台灣是中國的一部分,……。」其英文內容如下,and it acknowledged the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.

另查2007年9月出版《懸崖勒馬─美國對台政策與中美關係》中譯本(英文版2003年出版),作者容安瀾(Alan D. Romberg)在該書第72頁闡述「文字遊戲」指出,多年來引起許多評論的另一個問題是在正常化公報(按即建交公報)的中文版本中採用了新的措辭來表達美國關於「一個中國」的立場。在上海公報中,美國「acknowledged」中方關於「一個中國」、台灣是中國的一部分的立場。1972年翻譯「acknowledged」所使用的中文詞是「認識到」,這個譯法被所有的有關人士接受,認為是一個恰當的譯法。基辛格(按即季辛吉)認為,用英文商討公報有一個好處,一旦發生糾紛,英文 版本具有約束力。

平心而論,周恩來先生為外交專家,他早在1971年10月間即指出recognige(承認)與acknowledged(認識到)在法律上意義的不同,「上海公報」(1972年)譯文正確,「建交公報」(1978年)、「八一七公報」(1982年)卻走樣了,難道不是中共用來進行法律認知戰嗎?在「祖國論」為熱門議題之際,美中建交公報「承認」、「認識到」等用語問題,應予澄清。

(作者為仲裁人)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法