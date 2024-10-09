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自由開講》雙十也是世界心理健康日，跟身邊的人說聲「嗨」吧！

2024/10/09 10:00

◎楊啟正

每年的10月10日是我們的國慶日，但其實從1992年開始，這天也被世界衛生組織定為世界心理健康日（World Mental Health Day），到現在也已經超過30年了！在每年的這一天，希望藉由對心理健康的倡議、重視與支持，讓健康的概念更加的全面與深化。

筆者從事心理健康相關工作逾20年，這兩年對於心理健康在國內的紮根更加有所體會。在政策面上，政府藉由推動15-30歲（現在為15-45歲）的心理健康支持方案，讓民眾更親近心理健康的專業服務；未來也願意投注更多的資源，讓整體心理健康的政策推動更值得期待。在現實生活中，可以看到許多人願意在各類網路平台，暢談與討論面對心理健康議題時的相關經驗。這樣的經驗逐漸可以成為彼此單純聊天時的話題，不再只是討論「得到或治療什麼樣的心理疾病」，而是可以「分享心理諮商過程帶來的改變與成長」。縱使仍有很多的心理健康議題仍需要政府與民眾共同面對與解決，但是能讓一般人更接近心理健康，其實是讓一個人更能親近自己的心靈，這絕對是件令人欣慰的事！

每年的10月10日是我們的國慶日，但其實從1992年開始，這天也被世界衛生組織定為世界心理健康日（World Mental Health Day），到現在也已經超過30年了！（freepik.com）每年的10月10日是我們的國慶日，但其實從1992年開始，這天也被世界衛生組織定為世界心理健康日（World Mental Health Day），到現在也已經超過30年了！（freepik.com）

如此重要的日子當然值得推廣，因此誠懇地請每一位看到這篇投書的讀者，如果您也想支持這個世界心理健康日，無論是否恰巧在10月10日的這一天，請立刻跟您們心理想到的「那個人」 - 他可能是您的家人，可能是您的好友，也可能是個許久沒聯絡的夥伴。請您立刻傳個訊息給他，跟他說聲「嗨！」關心一下他的近況，告訴他由於得知了這個特別的日子，而您心裡恰巧想到了他！

因為就是這樣「人與人之間在心境上的連結」，才能讓我們彼此的心更加靠近，而這也必定是響應世界心理健康日最容易成功的絕佳方式。

（作者為國立政治大學心理學系教授）

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