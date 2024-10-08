自由開講》「世界教師日」珍惜台灣老師的聲音 讓教師教好學生！

◎張天泰、高承廷

前幾天是「世界教師日」（World Teachers' Day），聯合國教科文組織訂定每年的10月5日為世界教師日，旨在提升教師地位並強調教師在教育中的專業角色。2024年世界教師日的主題是「重視教師的聲音：邁向新的教育社會契約」，呼籲各國在教育改革中傾聽教師意見，面對當前教師短缺、教育決策參與不足等挑戰，形塑更加包容與支持的教育環境。

「良師興國」一直是我的政策行動信念，所以已在各大新聞媒體推出多個關心台灣老師面對各種現實挑戰的議題評論文章，諸如〈後悔當老師：如何幫助台灣教師克服「倦怠」（burnout）？〉、〈自由開講》心疼大齡師！55歲錄取正式教師／應關注台灣教師甄試改革議題〉、〈不讓教師節成為老師心痛的日子！恐龍家長尊重教師專業才能真正救孩子〉、【教育方向盤-張老師談時事】有能力管理教室 就能管理企業——台灣師培生就業問題〉等論述行動。但同時因於 2024 年，由教科文組織出版的《全球教師報告》，則指出當前全球面臨合格教師顯著短缺的現象，即使是在高收入國家中，由於無法吸引足夠的新進教師以填補離退人員所生的空缺，也同樣顯現出此一令人擔憂的趨勢。

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前幾天是「世界教師日」（World Teachers\' Day），聯合國教科文組織訂定每年的10月5日為世界教師日，旨在提升教師地位並強調教師在教育中的專業角色。（freepik.com）

珍惜教師的聲音，給予足夠尊重教師專業空間、提供政策資源支持讓教師教好學生，能教好學生就是幫助國家社會發展，因為學生畢業後，會進入社會成為其中一份子。使擔任教師這個工作有實質尊榮感和更高的社會聲望，就會讓各行各業的頂尖人才，願意擔任台灣這個民主國家的各領域教師，補足教師人力缺口問題。故我在「世界教師日」特別分享自己成功的教學行動經驗，給世界各地為教育事業打拼的教師們，特別是台灣老師。

近期在教學時，分享學生力克‧胡哲（Nick Vujicic）的真實故事，力克‧胡哲，是一位塞爾維亞裔澳洲著作家、基督教佈道家和男演員，出生時患有先天性四肢切斷症（海豹肢症），沒有完全形成四肢，同時也是澳洲生命鬥士。

力克‧胡哲天生沒有四肢，卻學會衝浪、打球，他的演說，總是激勵人心，他也曾身體障礙兩度想自盡，也怕沒有人愛孤孤單單，但也越戰越勇從行動創造現實奇蹟，不但讓自己成為全球知名的勵志演說家，因此獲得一般上班族難以取得的金錢財富，也娶得日本妻子宮原佳苗（Kanae Vujicic），孩子誕生也四肢健全，力克‧胡哲的孩子現在應是國一生的年紀，筆者運用力克‧胡哲的真實故事，激勵了許多特殊孩子，這些特殊孩子認為力克‧胡哲做到，他們好手好腳也可以，也讓這些孩子從自己的課題挑戰中找到了生命的意義。

除了激勵人心的真實故事，而筆者透過教學幫助特殊孩子，成功完成其到國外留學的目標，特殊學生功課在台灣是後段班，在學校和老師、同學有嚴重衝突，回家也和阿公、阿嬤、父親、母親吵鬧不斷，而筆者以「蘇格拉底對話法」的教學法，輔導孩子認識自己，理解自己的情緒，也讓特殊孩子找到興趣熱愛、在課業發展成功、家人關係重新修復，教學過程中，持續運用比馬龍效應（Pygmalion effect），比馬龍效應是說人心中怎麼想、怎麼相信就會如此成就。你期望什麼，你就會得到什麼，你得到的不是你想要的，而是你期待的。只要充滿自信的期待，只要真的相信事情會順利進行，事情一定會順利進行，相反的說，如果你相信事情不斷地受到阻力，這些阻力就會產生。

最近再度成功培育了一位資賦優異學生，我的教學方法為激勵人心的真實故事+蘇格拉底對話法+理解貫通不用死背的學科教學技術+教育愛，其中我發現教師和學生的「信念」很重要，「信念」會直接影響現實發展結局。

鼓勵是動力是一位台灣電影配樂大師林強和我提過的事，所以要成功教好孩子，讓孩子發揮潛能創造奇蹟，請記得多多鼓勵學生，主動找尋學生的優點，把優點放大而不是放大缺點，放大優點如同陽光擴大趕走黑暗，千萬記得孩子能否教育成功，師長父母的連線教學是關鍵，行文最後，如同郝廣才給力克‧胡哲的點評大意，愛才能勵志給人希望動能，行動創造奇蹟！

（作者依序為政治工作者，學生）

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