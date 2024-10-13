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自由開講》國家主權歸屬決定在台灣選民手上！從2758決議文談藍綠的台灣主權認同問題

2024/10/13 09:30

◎林宏仁、張天泰

近期由於荷蘭國會以壓倒性的票數通過讓台灣參與國際組織的問題，引發了在立法院裡對於荷蘭支持台灣的態度，藍綠陣營產生完全不同的見解。民進黨要在立院裡提出臨時動議，請在野的藍白兩黨，藉著協議討論來聯合發表荷蘭支持台灣的態度作聲明。而此項臨時動議草稿在開會前已經交給立院院長與藍白兩黨，但韓國瑜院長不理會民進黨所提出的臨時動議，與藍白兩黨的黨團總召一同離席。顯然是不願意觸碰這個兩岸敏感的問題。其下筆者就2758決議文為引題，討論關於中華民國台灣的主權問題。

首先，就著歷史來談，關於台灣這片土地的主權如何乃是有各方的看法。筆者大致提出兩類：一者是台灣主權未定論。這是指台灣在中國清朝時期，依馬關條約割讓給日本，成為日本的領土。在二戰日本戰敗之後，其無條件放棄台灣統治權。故此台灣這片土地脫離日本統治後成了無國家主權的領土。二者是台灣歸屬於中華民國。這是指在二戰尾聲，中美英三國領導人在開羅宣言上，宣稱台灣這片土地該歸還中國。其後的歷史發展，美國與中華人民共和國建交；並承認其為正式合法的代表中國。也排除以蔣介石領導的中華民國在聯合國內的地位。因此，這條2758決議文只在處理兩個中國的問題。換言之，此決議文正式承認只有一個中國，就是中華人民共和國的國際地位。其餘問題都沒有涉及，當然包括台灣這片土地的主權歸屬如何，此決議文沒有提及。所以台灣這片土地主權歸屬依然是懸而未決，至少從2857決議文的內容來看是如此。這樣的情況致使台灣在國際地位上產生一個妾身不明的問題。故此若以中華民國之名行於國際。先不論中共如何打壓，至少會產生兩個中國的問題。國際上一個國家只有一個政權為代表。猶如一張身份證只能代表一個人，不可能代表兩個人。順著這樣的比喻，顯然中華人民共和國依2758決議文，拿到這張身份證的合法證明。因此當中華民國要進入國際時，往往是用台灣這個名字來避開兩個中國的問題。由此可知使中華民國或台灣做為稱號，會形成台灣內部對於主權認同的重要關鍵。國民黨依九二共識為其政黨的兩岸問題指導方向，在此觀念之下認為兩岸同屬一個中國，如此勢必會走向兩岸統一。而民進黨依台灣主體性，強調台灣主權獨立，如此的觀念就是兩岸互不隸屬。

回到最近的時事來談。當民進黨提出臨時動議，要與在野兩黨合議回應2758決議文的議題時，藍白兩黨倉促離席，猶如落荒而逃的舉動。不難看出藍白立委是畏懼談到此敏感議題。因為這涉及到台灣這片土地，是否歸屬中華人民共和國。顯然綠營持台灣主權未定論，當然就不屬於中華人民共和國。而藍營認為台灣這片土地歸屬中華民國，因此依中華民國憲法，兩岸同屬一個中國。但就現實層面來談，使用台灣這個稱號，讓國際容易辨識其與中華人民共和國的差異，知道台灣不屬於中國，這對台灣進入國際，讓世界看見台灣是有助益的。事實上許多國家也能分辨中華人民共和國與台灣是不同的，是專制政權與民主國家兩種政體的差異。只是若使用台灣這個稱號來與中華人民共和國做區別，會被中共視為臺獨，使其成為武力犯台的理由。但若以中華民國為稱號，在國際上會被視為同屬一個中國（china）。這涉及到國際看待台灣人對於國家認同感的態度。若國際認為台灣人認同china這個稱號，也就會認為台灣有意願歸入中國，致使兩岸問題成為中國的國內問題，而非國際問題。屆時中共想要武力統一台灣，那麼國際沒有立場協助台灣，因為這是中國的內政問題，外國無權干涉。

當民進黨提出臨時動議，要與在野兩黨合議回應2758決議文的議題時，藍白兩黨倉促離席，猶如落荒而逃的舉動。不難看出藍白立委是畏懼談到此敏感議題。（黃捷國會辦公室提供）當民進黨提出臨時動議，要與在野兩黨合議回應2758決議文的議題時，藍白兩黨倉促離席，猶如落荒而逃的舉動。不難看出藍白立委是畏懼談到此敏感議題。（黃捷國會辦公室提供）

最後台灣主權的歸屬如何，其實決定在這片土地上的選民手上。只是選民是否清楚繼續持用中華民國的稱號，其實是向世界宣告兩岸同屬一個中國。或是天真的以為國際能夠分辨中華民國與中華人民共和國的差異！亦或者，如何以台灣這個稱號行使國際，並獲得國際的認可與支持，進而聯合國際的民主國家，有效嚇阻中國武力犯台。都是考驗台灣人的智慧與決心。

（前者為哲學博士，後者為政治工作者、教育博士）

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