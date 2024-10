自由開講》團結國家力量 在世界高舉「台灣非物質文化遺產」

◎張天泰

維護非物質文化的觀念與時俱進,聯合國教科文組織(UNESCO)於2003年通過《保護非物質文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),追求文化多樣性,持續尊重人類的創造力,於2006年生效。而各項「非物質文化遺產」(Intangible Cultural Heritage,ICH),由簽署2003年公約的締約國提名,經UNESCO轄下之委員會審查、列名。2009年,在阿布達比大會中公布了第一批非物質遺產名錄,截至2022年止,共有677項。

筆者在中國擔任大學老師時,曾和志同道合的紀錄片電影導演親自進行中國重慶、四川場域的「非物質文化遺產」調查研究,過程研究調查了重慶合川桃片、漢源花椒油、酆都辣椒雞、武隆羊角豆干、永川豆豉等,發現非遺傳承人所面對的困難和挑戰,諸如傳承人自我中心,不願意聽取科學性的意見,本位主義讓非物質文化遺產消失得快等現實問題。

也因為有上述的行動經驗,讓筆者認為大學老師和學生投入世界「非物質文化遺產保存」行動是具備可行性、老師有效助力「非物質文化遺產保存」和台灣原住民偏鄉教育事業發展;將能促進大學教師公共性教育政策建立;並以大學教師公共性推助大學生、碩士生、博士生公益事業的發展,最後營造友善互助的國家社會氛圍,透過政策議題行義行善以產生良好的社會效益發力。

而在台灣,國立陽明交通大學特聘教授劉影梅深耕南澳鄉30多年,在台灣長期推動「部落之星」大學社會責任深耕型計畫,行動以「文化敏感力」教育為前提,不破壞泰雅gaga文化照護為執行原則,以「用藥健康歌」為媒介,提醒台灣泰雅族長輩在用藥上需要注意的事情。

上述行動正是重建台灣泰雅族原住民文化主體性的助力。因為在過程中,團隊發現台灣泰雅族有「獵人不言痛」的勇敢文化,為表現勇敢而假裝自己不痛、沒有不舒服,但這對泰雅族長者的健康發展是完全不利的。

而「用藥健康歌」就是以原住民母語歌的形式提醒長者須對勇敢文化重新定義,覺察身體發出疼痛的警訊並及時發現病情,及早讓醫師進行專業治療,才是真勇敢。藉著學習覺察、理解自己的情緒,學會訴說痛苦、改善健康,是恢復病人自主與尊嚴的「勇敢」的新詮釋,同時,「用藥健康歌」也在保存台灣泰雅族語言文化遺產發揮教育功能。

事實上,台灣泰雅族口述傳統與口唱史詩早已被台灣依照聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》標凖,選出非物質文化遺產潛力點,而非物質文化遺產已被世界各國呼籲肯認其重要性,進而推動國際合作協力保護的工作。其目的即是發掘價值、保存觀念共識、跨國合作保護,是一種超越國家、民族、人種及宗教,保存人類共同資產的觀念。

最後,教育哲學家Greene在1988年指出,因為人類祖先留下豐富的記憶、歷史、及社群觀,教育具備傳承的功能,所以教師應將豐富的文化財傳承下去。而世界非物質文化遺產是超乎政治意識型態的政策議題,此議題也可團結台灣不同政黨力量,把台灣非物質文化遺產在世界上高高舉起,讓世界看到台灣這個民主文明國家的文化與教育貢獻,劉影梅博士推動「部落之星」正在此議題努力打拼,賴清德總統和各政黨領導人應共同助力此議題,讓台灣真正成為國際之光!

(作者為教育博士、政治工作者)

