自由開講》人不一定勝天 氣象署很值得掌聲

◎花小龍

九月底，我在防災課上跟同學們說要做好防颱準備，因山陀兒來勢洶洶，並預告一周後我們再來檢視颱風過境後的各種議題。颱風走了，我問他們這次風災最熱議的是什麼？同學們覺得「賺到」了颱風假，也有學生覺得氣象都「報不準」。學生才中二，身為一個引導者，我需要知道孩子們這些感受是怎麼得來的。有人自認沒風雨，有人說是看政論節目，也有人表示網路上大家都在罵。

民主國家可貴的是誰都可以大鳴大放。不過我想在這塊土地上，每個人都堅守著自己的工作崗位，才能不斷創造台灣奇蹟，彰顯出我們在世界上不可或缺的地位。我更認為，颱風延遲，不眠不休的氣象署很值得用「居功厥偉」來形容！

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交通部中央氣象署。（維基共享）

我是個業餘颱風迷，研究颱風近四十年。侵台颱風案例中，有不少秋季颱風進入巴士海峽或南海後，受槽線牽引北上，但都是走東海岸，例如1998年的瑞伯、2000年的象神颱風，都造成北部、東北部重災。但有更多的案例是預測颱風將北上，卻在南海滯留，被冷空氣消滅在海上，而共伴效應卻又重創北部，例如1987琳恩、1998芭比絲颱風。而這幾個颱風當時所處的氣象條件都跟山陀兒有相似處，更嚴重的是山陀兒登陸點在西岸。各地預防性的放假是要大家做好防颱準備，賺到假或指責的說法，對氣象署或下決策的縣市首長而言，都是難以承受之重。而每當颱風假看起來「錯放」的時候，總不乏事後諸葛，隔行如隔山，外行人都紛紛說起內行話。

非專業人員在「檢討」山陀兒颱風的預報時，是否同時比對過全球各大權威機構的模式？這次連AI都加入了戰局，結果卻是全軍覆沒！美國甚至在山陀兒颱風登陸前，預測它將掉頭前往福建，台灣的氣象署仍堅持它將在高雄附近登陸。事實證明，登陸時間雖遲，但預報無誤，氣象署不但沒獲得掌聲，卻惹來非議。

我對學生說：「台灣是小國，卻是天災的大國。」我們親眼見識今年春天 403大地震、夏天凱米肆虐、秋天山徒兒詭譎，氣象署肩負的重擔豈是非專業的大眾隨手蒐集一些資料所能判斷？我們該感受到的是當家園柔腸寸斷時，我們要如何心疼惋惜，我們要懂得感激那些默默為大眾付出專業的真英雄，更要培養「人沒有一定勝天」的謙卑！我與我的學生們向氣象人員們拍拍手，感謝您們辛苦了！

（作者為北市教師）

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