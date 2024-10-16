自由開講》改善法拍程序與稅務申報的必要性

◎王春木

在現行的法律制度下，105年後取得的不動產若被法拍，必須申報房地合一稅。然而，這一程序中存在多個不合理之處，亟待政府重視並改善。

首先，申報期限的計算方式存在不明確之處。法院強制執行拍賣的申報期限是從土地完成所有權移轉登記日之次日起三十日內。然而，民法759條規定，若因強制執行、法院的形成判決，是不待登記就已經取得不動產物權了，所得稅法第 14-5 條第一項規定似乎忽略了不用登記就生效的不動產物權。

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在現行的法律制度下，105年後取得的不動產若被法拍，必須申報房地合一稅。圖為財政部。（資料照）

再者，對於被拍賣的人而言，如何得知拍定人何時領得權利移轉證書成為一大難題。政府未有設立透明的通知機制，讓被拍賣者能及時獲知相關資訊，怎能確定自己何時該申報？其次，拍定人若遲遲不領取權利移轉證書，是否意味著被拍賣者可以免於申報？這一點在法律上應有明確的規範，以避免法律責任的不確定性。

第三，現行制度要求即便在尚未領到價金的情況下，仍需先行繳納房地合一稅。這對於被拍賣者而言顯然不合理，在所得稅法上向來有「權責發生」與「收付實現」二種方法，營利事業所得稅原則上採用前者；個人綜合所得稅採用後者，這為釋字第 377 號解釋所肯認，政府應考慮修訂相關規定，允許納稅人在收到價金後再進行稅務繳納。另稅捐稽徵法第26條規定，若納稅義務人為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，應可以於規定納稅期間內，向政府申請延期或分期繳納。

此外，根據所得稅法的規定，納稅義務人應在規定的期限內完成稅務申報與繳納。若因法拍程序的複雜性導致納稅義務人無法在規定期限內完成申報，政府應考慮提供延長申報期限的選項，以保障納稅人的合法權益。

法院程序中的時間限制也需要重新審視。共有物分割的分配表需要合法送達，若分配期日無人對分配表聲明異議才能製作領款通知，而這一系列程序是否能在30日內完成，值得質疑。尤其是債務人被拍賣的情況，需等債權人陳報債權，並合法送達各當事人，若分配期日均無人異議而確定後才能發款，這樣的程序複雜且耗時，30日的期限恐難以滿足。

筆者呼籲，政府應盡快對現行的法拍程序和房地合一稅的申報制度進行全面檢討，確保程序的公平性與合理性，減少被拍賣者的負擔，保障其合法權益。

（桃園市地政士公會理事長）



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