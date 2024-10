法操》大法官的一句話／波特·斯圖爾特：「審查制度反映了一個社會對自己的缺乏信心。」

審查制度是對言論進行事前或事後的限制或禁止,這種制度往往出於對社會穩定、道德倫理或國家安全的考量。然而,言論的自由流通,才能夠促進思想的碰撞,激發創新,最終有利於社會的進步。

◎法操司想傳媒

「審查制度反映了一個社會對自己的缺乏信心。」

"Censorship reflects a society's lack of confidence in itself."

請繼續往下閱讀...

(圖/一人畫畫研究室 One man studio)

這句名言出自於斯圖爾特大法官對1966年Ginzburg v. United States案的反對意見,案件起因於一名叫Ralph Ginzburg的出版業者在1962年出版了名為《Eros》的雜誌,結果只出了四期就因為文章與圖片涉及情愛與性題材,而被指控違反《聯邦淫穢法》而不得不停刊,Ginzburg一路被判決有罪,最高法院也以5:4裁決上訴法院的判決無誤,最終Ginzburg被判處5年有期徒刑,不過在8個月後就獲得假釋。

最高法院認為出版品本身可能基於其文學價值以及藝術性而受到憲法第一修正案的言論自由所保護,不過從Ginzburg出版該雜誌之目的來看,他完全就是想去迎合色情的市場而進行商業宣傳並發行,因此認為這屬於《淫穢法》規定的範疇。

不過斯圖爾特大法官提出異議,認為言論自由意味著一個人不能僅因為發行冒犯法官「審美情感」的出版物就被送進監獄。他認為審查制度反映出一個社會對自身缺乏信心、是專制政權的標誌,憲法應該保護粗俗的表達,也保護優雅的表達。因為一本對自己毫無價值的書可能會為鄰居帶來一些有價值的東西,在憲法賦予的自由社會中,每個人都可以有自己的選擇權。

波特·斯圖爾特大法官。(維基共享)

即便1966年仍屬比較保守的年代,但從最高法院的比數上(5:4)就能看出其實當時言論自由的界線已經受到質疑。審查制度是對言論進行事前或事後的限制或禁止,這種制度往往出於對社會穩定、道德倫理或國家安全的考量。然而,言論的自由流通,才能夠促進思想的碰撞,激發創新,最終有利於社會的進步。

儘管審查制度在某些情況下可能是有必要的,但從長遠來看,審查制度對社會的危害遠大於其益處。過度的言論審查不僅會窒息思想,阻礙社會的進步,而且還會滋生腐敗,侵犯人權。

斯圖爾特大法官的名言提醒我們,言論自由不僅僅是一個法律概念,更是重要的人權價值。審查制度若過度的實施,將反映了一個社會對自身的不信任,也阻礙了社會的進步。在追求社會進步的道路上,我們必須堅持言論自由的原則,同時也要找到一種平衡各方利益的有效方式。唯有這樣,我們才能建立一個更加開放、包容、充滿活力的社會。

波特·斯圖爾特大法官小檔案(整理自wiki)

波特·斯圖爾特(Potter Stewart,1915年1月23日-1985年12月7日)是一位美國律師和法官,由美國前總統艾森豪提名,於1958年至1981年擔任美國最高法院大法官,對於民事司法改革、民事司法改革做出了重大貢獻。

本文經授權轉載自法操 大法官的一句話|波特·斯圖爾特:「審查制度反映了一個社會對自己的缺乏信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法