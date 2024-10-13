自由開講》請立法院支持全民補修ＡＩ防詐學分

◎林山姆

股神巴菲特（Warren Buffett）在今年五月初的一個股東年度大會時表示，人工智慧（AI）時代已經來臨，他無法預測AI對世界的最終影響，但可以確定的是AI已經對投資詐騙帶來許多便利，巴菲特指出，他自己從網路看到他自己，用自己的聲音，穿著自己的衣服，卻傳遞他不可能說出的假訊息。他將AI譬喻成從瓶子裡被釋放出來的精靈（let a genie out of the bottle），神話中的精靈若無法被控制，通常就是一個災難。

事實上，全球許多民眾已經成為AI詐騙受害者，根據國際知名統計網站Statista統計，菲律賓去年涉及利用深偽等AI技術的詐騙案件數年增4500%，其次是越南的年增3500%，美國的年增3000%。面對全球驚人的詐欺犯罪成長挑戰，各國莫不加強要求民眾提高警覺，因為詐騙已經又從傳統的網路釣魚，進化到開始運用人工智慧技術來冒充受信任人，複製出誤導性的內容，因此，美國聯邦調查局與英國、澳洲等各國司法機關也幾乎在同一時間發布AI詐欺警告，英國某家銀行更警告「數百萬人」可能成為跨國AI詐騙的受害者。

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根據國際知名統計網站Statista統計，菲律賓去年涉及利用深偽等AI技術的詐騙案件數年增4500%，其次是越南的年增3500%，美國的年增3000%。（freepik.com）

我國面對越來越難以辨識的全球網路詐欺，內政部警政署主動呼籲公民一同關注每天發布的「打詐儀表板」，以提高警覺，讓全民一起注意這一支逃離瓶子的網路詐欺妖精，但面對這隻加上AI詐欺的妖精，「打詐儀表板」猶如只是「悟空」練成的火眼金睛，雖可看清楚妖怪的危害，但要能打擊這隻詐欺妖怪的定海神針-金箍棒、觔斗雲、分身髦毛，功能嚴重不足，特別是過去跨銀行間，有關高風險被害客戶個資法的過度保護，猶如過度限制保護的緊箍咒，難以實施共同防護聯防效果!

此外，社群媒體的監管更是當前打詐成功與否決的重要關鍵，因為各國面對當前網路詐欺問題，都已開始加強對於社群媒體的治理功能，例如Meta、Google、LINE、Telegram等，必須針對這些惡意駭人的廣告者有所制約，若不配合可能面對猶如法國拘捕Telegram創辦人要求提供有效合作，最後給予高額交保的司法管束強度，社群媒體公司對於這些不法廣告，要能有效配合執法機關提供涉詐廣告資金來源，揪出躲在雲端後面投放廣告的使用者，突出非法受益金流，不能以保護非法用戶個人隱私等緣由，拒絕提供，同時必須符合我國新修正打詐四法，指定法律代表人遵守我國新法規，不能再以社群媒體註冊國的法律消極逃避拒絕提供，過去每一個案多耗時數月才能提供的不完整斷鏈資料，猶如讓打詐機關，沒有可以破解詐欺的數位金箍棒，如何能打擊網路的詐欺詐欺妖魔？

面對AI深偽詐欺的來臨與挑戰，政府更必須編列足夠的教育訓練宣導費用，幫全民補上這一堂過去沒有過的「社群網路詐欺」學分，否則，社群網路上的妖魔鬼怪一秒盜取名人、企業的影音，誘騙加入VIP贈書手法不斷變化，抖音上甚至可見冒用賴總統影像，使用賴總統聲音的假國民貸款影音，過去刑事局曾查獲一個詐欺集團的廣告經費就高達2.5億新台幣，社群網路上迄今詐欺假廣告鋪天蓋地，政府製作的反詐影音素材，若沒有觔斗雲般的快速投放通路，可以把最新詐欺手法投放給民眾知悉，面對這些挑戰，凃然仰賴警察機關從上到下焚膏繼晷的各層警力宣導，下架通報假廣告，只會拔光這打詐「悟空」身上的所有毫毛，難收成效，政府打詐若只剩火眼金睛的「打詐儀表板」，沒有數位金箍棒、沒有足夠警力、沒有宣導廣告投放通路的觔斗雲，猶如頭戴緊箍咒的赤手悟空，如何對抗這肆虐全球的跨國詐欺AI妖魔，再次沉重呼籲朝野各界及社群媒體公司、民營企業一起加入打擊跨國網路詐欺的陣營，支持防詐所需的廣告通路經費，幫全民補修「跨國網路詐欺預防」的必修學分。

（作者為警察）

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