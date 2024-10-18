自由開講》簽證拒絕潮來襲！法國嚴防學術滲透

◎林宇馨

近來，法國政府接連拒發簽證給與中國官方關係密切的學者，阻止他們參與法國的學術活動或進入重要實驗室，顯示法國對於中國的學術干涉與潛在的安全威脅越來越重視，並採取明確的應對措施。

阻止學術滲透的國際趨勢

法國情報數位媒體《情報在線》於9月30日表示，法國政府拒發簽證給中國現代國際關係研究院南亞研究所所長胡仕勝，使其無法參與原定於巴黎地緣政治學院舉辦的「西藏與中印關係」研討會，此事件引發廣泛關注，也凸顯國際社會對於中國學術滲透的擔憂。

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中國現代國際關係研究院南亞研究所所長胡仕勝。（截圖自中國新京報）

背後的安全考量

據《情報在線》報導，胡仕勝所在的中國現代國際關係研究院，由中國國家安全部直接管轄，並受中共中央委員會的監督，胡仕勝與中國政府的關係相當密切，導致法國拒發簽證給他；另一名與中國軍事研究有關的教授，不久前也遭法國拒發簽證，使其未能進入法國的科學管制實驗室進行研究。上述事件顯示，法國情報單位針對來自中國的學術人物加強審查，防止他們對國家安全及利益構成威脅。

國際對學術滲透的日益關注

法國接連拒發簽證的舉動反映出，國際社會對於中國學術滲透的關注程度正在提升，隨著中國共產黨的宣傳策略愈加精細隱蔽，許多學術活動、研討會已成為其影響國際學術界的手段，透過這些活動，中國試圖推廣自己的政治論述，並將其國內的價值觀與影響力擴展至國外。

全球對中共學術滲透的關注日益加深，許多國家採取措施進行防範。法國、美國等西方國家已拒發與中國政府有關聯的學者簽證，特別是涉及敏感研究領域的學者，以防他們進行潛在的情報收集或推動中共宣傳。這些舉措表明，國際社會正逐步加強對中共學術滲透的制裁，防止其利用學術交流滲透影響力，保護國家安全與學術獨立性。

（作者為學生）

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