自由開講》山陀兒風災的一二感想

◎賴榮哲

滯留海面，緩步登陸的山陀兒（Santol／Krathon）颱風，造成高雄地區連續四天的停班停課，對民生及產業帶來慘痛損失，宛如當年賽洛瑪（Thelma）颱風。從市容因為風災引發的滿目瘡痍狀況，在此提出個人的一二淺見。

圖為高雄市前金區新田路一家超商，落地門窗整面被狂風吹倒以及高雄科工館園區外的人行步道因路樹、燈桿多處傾倒，路旁停放車輛也被波及壓毀。（圖擷取自記者爆料網／本報合成）

從新聞報導看到，有飯店應為昔日強風吹破玻璃大門，量身訂製擋風木質桿件，及超商因為颱風威力，員工奮力以身擋門的畫面，不經令人感慨，不少社會民眾對於相關工程規範的概念依然欠缺，在玻璃門窗施工時便宜行事。平常開車的民眾相信多數應能瞭解，車輛的擋風玻璃，並不是隨便拿片玻璃放上去就好，建物玻璃門窗亦然，何況是落地窗。

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事實上，玻璃材質強度、厚度、面積、複合夾層結構、安裝框架及方式，與抗風壓力大小及安全有關，這些早已有相關工程規範。想像一下，那麼多的高樓大廈，例如曾經流行一時的玻璃幃幕牆，如果大家都像某飯店般，於颱風來時，採用所謂量身訂製的木桿支撐，宛如土法煉鋼的直覺作為，將會是如何的場景？如果原先建物設計或玻璃安裝之前，沒有工程技師事先評估計算其玻璃抗壓及安裝方式，那麼，工程專業之學習，所為何事？

一次難得的風災經驗，如果有心，可以從中觀察並學到很多寶貴知識，除玻璃門窗之外，例如倒塌的路樹種類、斷枝殘幹與倒塌形態、植栽地點及方式，行政機關或權責單位在急於清除或搶通道路之前，若能要求拍照並丈量記錄，結合植物專家知識，透過統計分析或數值模擬，當有助於百姓或行政機關瞭解市容街景的植栽知識與效益，減少下次風災損失。

上述玻璃門窗安裝規範觀念之推廣，及路樹植栽與風災倒塌之關聯性，也是媒體報導及工程教育人員可以考慮之處，不知政府機關在提供民眾受損救助之外，內部是否亦有這方面的作為？

（作者為教育人員）

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