自由開講》警察攔車勿攀車！車輛動力大於人體抗力！

◎陳學獎

上月底（30日）晚間新北市警局土城分局清水派出所劉宗鑫所長，因執行路檢盤查，遭女毒蟲駕車兩度拖撞護欄，導致傷重不幸因公殉職！警界痛失英才，令人心慟不捨。

圖為監視畫面拍到劉宗鑫被拖行畫面，警方將肇事女駕駛陳嘉瑩逮捕到案。（記者翻攝，本報合成）

兵法云：「策之而知得失之計，作之而知動靜之理，形之而知死生之地，角之而知有餘不足之處。」警察工作危機四伏，凡事當有勇有謀、避實擊虛，若以「硬碰硬」方式極易造成傷亡。警察要有「飛行員」般的重視自己的生命，失去一時的績效並不可恥，喪失了生命才是一世的可惜！

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綜觀美國警察在盤查可疑車輛時，駕駛人若未按照警察的指令，完成停車熄火的安全作業下，員警是不會輕易趨前盤查的。更不會「以人攀車」做出危險的動作，因為「車輛機械的動力」，永遠大於「人體極限的抗力」。所以員警當改變執勤觀念與危險認知，才能保護自己的身體及生命安全。

「見獵心喜」！是警察在執勤中常犯的錯誤！每當發現可疑犯罪人車跡象時，為完成任務而「使命必達」，經常演出奮不顧身的「博命追緝」。殊不知當發現「績效」在眼前時，其實才是危險的開始。因為「逼虎易傷人」，所以才有「窮寇莫追」的道理啊！

希望未來員警能改變執勤的觀念及作為，在盤查車輛尚未完全熄火前，要保持安全距離，更不可將頭手伸進車內企圖關閉引擎鑰匙，因為現在的汽車很多設計是用感應晶片裝置來發動的。

犯罪者「跑的了一時、逃不了一世！」，警察失去暫時的績效，再佈線查緝即可追回，員警應採以「智取」為上策，而非以「武奪」來爭取績效，發揮警察「智勇雙全」的精神，才能減少及避免勤務中人員的傷亡。

（作者為警察）



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